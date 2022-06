Kantonsspital Winterthur – So schützt sich das KSW vor lebensbedrohlichen Cyberangriffen Wird ein Spitalrechner von Hackern angegriffen, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Das Kantonsspital nimmt diese Gefahr sehr ernst – und zeigt erstmals auf, was es zum Schutz der Patienten unternimmt. Thomas Münzel

Ein Chirurg am Kantonsspital Winterthur steuert an einer Konsole den Operationsroboter «Da Vinci». Fachleute warnen: Ein Cyberangriff auf medizinische Geräte kann verheerende Folgen haben. Archivfoto: Marc Dahinden

Können Cyberkriminelle ein Spital lahmlegen? Ja, das können sie. So geschehen beispielsweise vor gut eineinhalb Jahren an der Universitätsklinik in Düsseldorf. Hacker hatten eine Sicherheitslücke in einer Software genutzt und das Krankenhaus dadurch fast zwei Wochen lahmgelegt. Mit enormen Folgen: Operationen waren nicht mehr möglich, die Notaufnahme musste schliessen, und auch der Zugriff auf Patientendaten war fast vollständig blockiert. Das Spital musste zudem sämtliche Krankenautos abweisen. Eine Patientin starb, nachdem sie wegen des Angriffs auf die Server der Uniklinik in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht worden war.