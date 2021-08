Smalltalk der Woche – So schwitzt man woke Von sexy Pullovern bis Fussball in aufblasbaren Tenüs: acht Themen für das beschwingte Tischgespräch. Paulina Szczesniak

Meret goes Big Apple

Meret Oppenheim nannte ihre Pelztasse (1936) schlicht «Objet» (Objekt). Foto: Museum of Modern Art

Das ist der Ritterschlag! Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) widmet unserer Meret Oppenheim (1913–1985) eine grosse Einzelausstellung. Dabei darf die Schweiz sogar ein Wörtchen mitreden, denn «Meret Oppenheim: My Exhibition» ist ein Gemeinschaftswerk mit dem Kunstmuseum Bern und der Menil Collection im texanischen Houston.

Mehr als 180 Werke der Surrealistin werden von Oktober 2022 bis März 2023 im Big Apple zu sehen sein. Die berühmte Pelztasse muss dafür übrigens nicht weit reisen: Sie wurde bereits in ihrem Entstehungsjahr 1936 vom MoMA angekauft. Und noch ein Fun Fact zum Angeben beim Small Talk: Ihren Vornamen hatten sich Merets Eltern bei Gottfried Keller abgeguckt – genauer beim Meretlein aus dem «Grünen Heinrich».

Schön alles aufessen!

Na, schmeckts? Wer mit der Zeit gehen will, sollte sich besser an solche knusprigen Snacks gewöhnen. Foto: Getty Images

Vergessen Sie Veganismus, Blutgruppendiät und Low Carb. Das deutsche Zukunftsinstitut hat in die Kristallkugel geguckt und verkündet als Foodtrend 2022: Wir werden nun alle Real Omnivores!

Echte Allesesser, also, die ihre Ernährung bewusst nach ethisch-sozialen, ökologischen und medizinischen Gesichtspunkten ausrichten. Heisst natürlich auch, dass bisweilen Insekten und Eingeweide auf dem Teller landen. Sie schlucken grade schwer? Keine Bange. Noch sind ja ein paar Monate Zeit, sich mit dem Gedanken anzufreunden.

Sexy Masche

Meghan Fox unlängst unterwegs in L. A. Unsereins wird dann im Herbst noch einen Schal und eine Wollkappe dazu kombinieren. Foto: London Entertainment/Shutterstock

Und wenn wir schon bei den Trends sind, werfen wir auch gleich einen Blick in die Fashionabteilung. Da rollt diesen Herbst eine Strickwelle an: Wer «in» sein will, greift zum Lismer. Wie immer in Modesachen ist das Ganze aber nicht ganz so einfach, wie es klingt, und so können Sie den guten, alten Wollpulli gleich wieder in den Schrank zurücklegen.

Denn: Sexy solls sein, das Strickzeugs. Also figurbetont, bauch-, schulter-, rückenfrei oder gern auch mehreres davon gleichzeitig (wie Schauspielerin Meghan Fox auf dem Foto wunderbar vormacht). Dass uns das in der kalten Jahreszeit vor einige Probleme stellt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber hey: Immerhin ist uns jetzt ein frostiger Sommer vergönnt, in dem wir das eine oder andere Outfit schon mal probetragen können.

Es fischelet

Bevor Sie sichs versehen, wird Ihr Zuhause voll von diesen schuppigen Freunden sein. Foto: Zara Home

Erinnern Sie sich noch, wie plötzlich alle Deko-Objekte voller Flamingos waren? Und dann voller Eulen? Nun ist das nächste Tierli an der Reihe: der Fisch (zum Beispiel bei Zara Home). Gut so. Wir mögen Fische. Haaren nicht, machen keinen Lärm, und ihr fluiddynamisches Design ist auch überzeugend.

Serenas neue Kleider

Serena Williams ist Schirmherrin des Nachwuchs-Designprojekts – und gleichzeitig das Model. Foto: Nike

Sie wollen schwitzen, aber gut dabei aussehen? Versuchen Sies mal mit SWDC. Bitte, was? SWDC: Serena Williams Design Crew. Nike, der langjährige Sponsor der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin, stellte im Jahr 2019 eine Truppe aus zehn Nachwuchsdesignern zusammen, die allesamt einer ethnischen Minderheit angehören. Ihr Auftrag: Sportklamotten zu entwerfen, die so fresh sind, dass Serena sie tragen würde, aber doch alltagstauglich genug, um sie in die Läden zu bringen.

Jetzt, 18 Monate später, ist die Kollektion da. Und man muss zugeben: Gar nicht so schlecht geworden.

Rühr mich nicht an!

Kopftore gibts beim Bubble-Soccer wohl eher nicht. Foto: PD

Nichts gegen Tennis (siehe Punkt Nr. 5), aber Sie sind mehr der Mannschaftssportler? Bloss fragen Sie sich, ob das mit dem vielen Körperkontakt in Corona-Zeiten eine gute Idee ist? Kein Problem, wir haben die perfekte Sportart für Sie: Bubble-Soccer. Ist wie normaler Fussball, nur in aufblasbaren Kugel-Tenüs. Das Tröpfchenansteckungsrisiko liegt bei null, ebenso die Chance, sich bei Zusammen- oder Aufprallern zu verletzen. Bloss für die Kopfball-Goals, da sehen wir schwarz.

Schon wieder Regen? So ein Käse!

Chli stinkä muess es, schon klar. Vor allem aber stinkt uns so langsam dieses Wetter. Foto: Getty Images

Keine Sorge, wir werden hier ganz bestimmt nicht ins allgemeine Gejammer über den verschifften Sommer einstimmen. Aber für spektakuläre Zahlen muss Platz sein: Digitec und Galaxus vermelden, diesen Juni und Juli 190 Prozent mehr Racletteöfen als im Vorjahr an die Deutschschweizer verkauft zu haben.

Da können die Romands nur lachen: Bei ihnen schoss der Öfeli-Absatz um sagenhafte 583 Prozent in die Höhe. Hoffen wir, dass die Cornichon-Produzenten da mithalten können.

Schwester, können Sie mal kommen?

Gleich gut ausbildet wie ihr männlicher Kollege, gleich erfahren – aber oft als weniger kompetent eingeschätzt. Foto: Getty Images

Eine Studie aus den USA zeigt: Ärztinnen werden eher für Pflegepersonal gehalten als Ärzte. Kein Wunder, denken Sie jetzt, man wird wohl nur spiessige alte Knacker befragt haben? Nicht doch. Die Studienteilnehmer waren im Schnitt 36 Jahre alt, die Hälfte von ihnen waren Frauen. Hm.

