Zürcher Mega-Bauprojekt – So sehen die neuen Pläne für den Bahnhof Stadelhofen aus Für 1,1 Milliarden Franken wollen die SBB den wichtigen Zürcher Bahnhof ausbauen und ein viertes Gleis eröffnen. Alle Details und die besten Visualisierungen zum Umbau. Martin Huber

Querschnitt durch den Bahnhof Stadelhofen mit dem vierten Gleis im Berg. Visualisierung: SBB

Täglich 770 Züge und 80’000 Personen: Der Bahnhof Zürich Stadelhofen verzeichnet mehr Fahrgäste als Genf oder St. Gallen und liegt auf Platz 8 in der Rangliste der frequenzstärksten Bahnhöfe der Schweiz. Der Bahnhof in der Zürcher City ist seit längerem am Limit.