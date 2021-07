Riesige Gewinne für Tech-Riesen – So sehr profitieren Apple und Co. von der Corona-Krise Die US-Tech-Konzerne wachsen in einem rasanten Tempo. Ihre Geräte und Webdienste sind in der Pandemie gefragt wie nie. Auch eine Schweizer Firma reitet auf der Erfolgswelle mit. Jorgos Brouzos

Apple-Chef Tim Cook bei der Premiere der zweiten Staffel der Apple-Serie «Ted Lasso». Foto: Etienne Laurent (Keystone/EPA)

Gegen 700 Millionen Dollar pro Tag, rund 5 Milliarden pro Woche, fast 60 Milliarden in einem Quartal. So hoch ist der Gewinn, den Apple, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet zusammen in drei Monaten erwirtschafteten.

Es sind gigantische Zahlen – und sie haben einen gemeinsamen Nenner: Die Tech-Konzerne konnten in den vergangenen Monaten von der durch die Corona-Pandemie gestiegenen Nachfrage nach Online-Dienstleistungen und Gadgets profitieren. Und die Ergebnisse von Facebook und Amazon kommen erst noch.

Zum Vergleich: Die Jahresgewinne der grössten Schweizer Konzerne Nestlé, Roche und Novartis beliefen sich 2020 auf insgesamt 35 Milliarden Franken.