600 Kontrollen, nur 3 Verzeigungen – Polizei setzt Zertifikatspflicht «mit Augenmass» um Die Zürcher Behörden informierten am Donnerstagnachmittag über die Einhaltung der neuen Corona-Regeln. Und Mario Fehr machte sich für Gratis-Tests stark. Martin Huber UPDATE FOLGT

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr informierte am Donnerstag über die Corona-Kontrollen im Kanton Zürich. Foto: Walter Bieri (Keystone)

598 Kontrollen hat die Polizei im Kanton Zürich seit Montag vorgenommen. Gerade einmal drei Verzeigungen ans Statthalteramt hätten die Kontrollorgane vornehmen müssen sowie zwei Ordnungsbussen für Besucher aussprechen. In der Stadt Winterthur gab es bei 17 Kontrollen eine einzige Verzeigung sowie zwei Bussen für Gäste. Die Polizei setze auf Dialog und «Augenmass», sagten die Verantwortlichen an der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

«Es gibt ein grosses Verständnis für die Massnahmen», sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Werner Schmid, Chef Regionalpolizei, lobte die Gastronomen. Die Vorgaben seien «vorbildlich» umgesetzt worden.