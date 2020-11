Medienkonferenz des USZ – So ist die aktuelle Situation am Unispital Das Universitätsspital reduziert seine Operationstätigkeit und schliesst zwei Bettenstationen, um Engpässe zu vermeiden. Der Gesamtbetrieb sei so gesichert. UPDATE FOLGT

Das Universitätsspital Zürich betreibt seit dem Frühling ein Testzentrum und nimmt Covid-Kranke auf. Foto: Urs Jaudas

Die Zahl der Hospitalisierten im Kanton Zürich steigt an: 359 Covid-Patienten liegen aktuell in Zürcher Spitälern. Das sind deutlich mehr als noch in der ersten Welle der Pandemie, damals lagen auf dem Höhepunkt 207 Menschen wegen einer Corona-Infektion in den Spitalbetten. Das Universitätsspital Zürich informiert am Dienstagmorgen über seine aktuelle Situation.

Gregor Zünd, CEO und Vorsitzender der Spitaldirektion des Universitätsspital, sagt an der Medienkonferenz, dass aktuell im Unispital Zürich 21 Patienten auf der Intensivstation liegen, 13 würden beatmet werden. 36 Covid-Patienten liegen auf der Normalbettenstation.

Kapazität reicht aktuell aus

Das Gesamtsystem des Unispitals habe damit noch genügend Kapazitäten, betont Zünd. Um dies zu garantieren, habe man die Tätigkeiten in den Operationssälen reduziert, 28 von 33 seien aktuell in Betrieb. Dies bedeute eine Reduktion um 15 Prozent, sagt Zünd.

Auch zwei gesperrte Bettenstationen würden die Behandlung der Covid-Patienten garantieren und Engpässe verhindern, sagt Gabi Brenner, Direktorin Pflege. So könne das freiwerdene Personal auf die Covid-Stationen verteilt werden, sagt Brenner.

Verglichen mit der ersten Welle sei die Mortalitätsrate tiefer, sagt Peter Steiger, der stellvertretende Leiter des Instituts für Intensivmedizin. Er hofft, dass dies so tief bleibe. Doch würden die Zahlen weiter steigen, könnten die Ressourcen schwinden und die Mortalität auch wieder steigen. Auf der Intensivstation seien derzeit noch zwei Covid-Betten frei. Steiger äussert sich auch zur Kritik, Zürich nehme keine ausserkantonale Patienten auf. Das stimme nicht, ein Drittel der Patienten seien ausserkantonal.

Schnelltests auch am Unispital

Neu setzt auch das Unispital auf die neuen Antigen-Schnelltests, der PCR-Tests sei aber weiterhin der Goldstandard, sagt Annelies Zinkernagel, Direktorin der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene. Die Schnelltests kommen nur bei Nicht-Risikopatienten zum Einsatz, die seit weniger als vier Tagen Symptome aufweisen. Wenn der Schnelltest positiv sei, gelte eine Person als an Corona erkrankt, sagt sie. Ist er negativ, wird die symptomatische Person noch einmal getestet, wenn sie hospitalisiert werden muss. Insgesamt macht das Unispital derzeit rund 400 Tests pro Tag. Jede Person, die hospitalisiert werden muss, wird getestet.

aho