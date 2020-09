Halsschläuche erlaubt – So sieht das Bergbahnen-Schutzkonzept für den Winter aus Österreichs Kanzler Sebastian Kurz verbietet seinen Skigebieten das Après-Ski. In der Schweiz dagegen hört man nichts vom Bund. Die Bergbahnbetreiber stören sich gehörig daran – und machen jetzt, was sie für richtig halten. Konrad Staehelin , Jon Mettler

Schneesport trotz Corona: Die Schweizer Bergbahnen werden kreativ und erlauben Halsschläuche. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Temperaturen unter 10 Grad, Schneefall bis auf 1000 Meter: Die Schweiz ist in der Schnupfen-Husten-Saison angekommen. Damit ist die Frage, wie man sich in den kommenden Monaten in geschlossenen Räumen zu verhalten hat, noch drängender geworden. In Zug und Bus gilt: Maske auf.