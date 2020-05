Film stellt Projekt vor – So sieht das neue Dock A am Flughafen Zürich aus Das Dock A am Flughafen Zürich muss ersetzt werden. Ein Film zeigt bereits jetzt, wie gross das neue Gebäude aussehen und wie es die Prozesse bei der Passagierabfertigung verändern soll. Manuel Navarro

Das 1985 eröffnete Dock A des Flughafens Zürich hat seinen Zenit überschritten. In den vergangenen Jahren wurden im Dock zwar täglich rund 100 Flugzeuge abgefertigt, was etwa einem Drittel des Flugbetriebs in Kloten entspricht. Doch für das Wachstum des Flughafens – jährlich kommen etwa 3 Prozent Passagiere dazu – ist das 35-jährige Bauwerk nicht ausgelegt. Auch gebäudetechnisch entspricht es nicht mehr heutigen Standards.

Das Dock A wurde 1985 in Betrieb genommen. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv