Linke gegen Feuerwerk und Jets – So sieht die Klimabilanz des Züri-Fäschts aus Die Linke will Feuerwerk und Flugshows am Züri-Fäscht verbieten. Allerdings machen diese nur einen Bruchteil des CO₂-Ausstosses beim Grossanlass aus. Martin Huber

Publikumsmagnet: Flugshow über dem Seebecken am Züri-Fäscht vom Juli 2019. Foto: Urs Jaudas

Das Züri-Fäscht lockt rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher an das Zürcher Seebecken. Im kommenden Jahr soll es wieder soweit sein. Allerdings könnten dem grössten Volksfest der Schweiz bald zwei seiner Hauptattraktionen abhandenkommen: Aus Umweltschutzgründen wollen Grüne, SP und AL das Feuerwerk und die Flugshows verbieten. Entsprechende Streichungsanträge haben sie in der Kommission des Stadtparlaments eingereicht, die über die städtischen Beiträge an das Fest berät.