Ausbau Nordumfahrung Zürich – So sieht der neue Gubristtunnel aus Noch ist es in der dritten Röhre am Gubrist holprig und düster. Bis Ende 2022 soll der Innenausbau fertig sein. Das Bundesamt für Strassen gewährt erste Einblicke. Flavio Zwahlen

Anfang 2023 soll der Verkehr in Richtung Bern durch die dritte Röhre am Gubrist rollen. Foto: Leo Wyden

Da stehen wir nun, mitten im neuen Gubristtunnel. Es ist laut. Ein beissender Geruch liegt in der vernebelten Luft. Dieser stammt aber nicht etwa von Autos und Lastwagen, sondern von den Belagsarbeiten, die in der dritten Röhre gerade laufen. Ein Dutzend Medienschaffende besichtigten am Donnerstagmorgen den fast abgeschlossenen Rohbau des neuen Tunnels. Anfang 2023 – ein wenig später als geplant – soll dann der Verkehr in Richtung Bern durch diese Röhre rollen.

Die Zahlen sind beeindruckend: 1,3 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial wurde aus dem 615 Meter hohen Gubrist entfernt. Für den Abtransport erstellte man in Affoltern extra ein Verladebahnhof. «Dadurch haben wir 160’000 Lastwagenfahrten gespart», sagt Roland Hug, Projektleiter des Tunnelbaus. Wäre das ganze Ausbruchmaterial an einem einzigen Tag weggebracht worden, hätte es einen Zug gebraucht, der von Zürich bis Genf reicht. Der Verladebahnhof ist inzwischen fast vollständig abgebaut, das Land wird rekultiviert.