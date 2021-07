Pappeln statt Parkplätze – So sieht die neue Zürcher Promenade am See aus Die Stadt baut in der Enge für fast 15 Millionen Franken eine neue Grünanlage. Zwei Drittel der Kosten übernehmen Privatfirmen. Beat Metzler

Die Autos sind verschwunden: So wird die Seepromanade beim Hafen Enge aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images

Dieser Handel klingt fast unglaublich gut: Die Stadt Zürich erhält einen neuen Park an bester Lage, direkt am See. Selber zahlen muss sie aber nicht einmal einen Drittel der Kosten – etwa 4,5 Millionen Franken von rund 14,6 Millionen. Und die 127 Parkplätze, die dem Park im Weg stehen, kann die Stadt in ein privates Parkhaus auslagern.

Ab 2026 wird die neue Grünanlage mit Promenade zwischen Hafen Enge und Mythenquai entstehen. Letzten Herbst hat die Stadt dafür einen Wettbewerb ausgeschrieben. Nun stehen die Sieger fest. Die zwei Zürcher Büros Schmid Kuhn Landschaftsarchitekten und Loeliger Strub Architektur GmbH haben sich gemeinsam gegen 46 Mitbewerbende durchgesetzt. Ihr Projekt «Porto Stretto» verleihe dem Ort durch seine «kräftige gestalterische Ausprägung» eine eigene Identität, heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Kiosk ist plötzlich zentraler positioniert: neue Hafenpromenade am Mythenquai. Visualisierung: Nightnurse Images

Es besteht aus Promenaden, einem Kiosk mit Laube, einem Pappelhain sowie «Vegetationsbändern aus Stauden und Sträuchern». Die Anforderungen für den zentralen Ort hat die Stadt unter anderem in Workshops und Befragungen von Nutzenden festgelegt.

«So etwas entsteht, wenn private Bauherrschaften und die Stadt konstruktiv zusammenarbeiten» Hochbauvorsteher André Odermatt (SP)

Ermöglicht wird das Projekt durch Verträge mit zwei wohlhabenden Nachbarn. Die Zurich Insurance Group und die Swiss Re residieren gleich hinter dem Hafen Enge, auf der anderen Strassenseite des Mythenquai. Die beiden Versicherungen haben ihre repräsentativen Hauptsitze neu gebaut oder werden dies bald tun. Dadurch erhielt die Stadt einen Hebel.

So sieht es jetzt aus: Parkplatz für 127 Fahrzeuge. Foto: Doris Fanconi

Der Zürich Versicherung genehmigte die Stadt ein Gebäude, das deutlich höher und grösser ist, als es die Bau- und Zonenordnung erlauben würde. Dazu brauchte es einen Gestaltungsplan, den auch der Gemeinderat bewilligen musste. Als Gegenleistung für diese zusätzliche Fläche zeigte sich die Versicherung bereit, 8,2 Millionen an den geplanten Park zu zahlen. Das vereinbarten die Stadt und das Unternehmen bereits 2015.

Parkplätze verschwinden in den Boden

Auch die Swiss Re baut am Mythenquai neu, auch sie brauchte dafür einen Gestaltungsplan der Stadt. Dabei einigten sich Stadt und die Rückversicherung darauf, dass die 127 öffentlichen Parkplätze vom Hafen Enge ins Parkhaus dieses Neubaus verlegt werden. Die Swiss Re wird ausserdem bis zu 2 Millionen an den Kiosk beisteuern.

«Das ist ein gutes Beispiel dafür, was enstehen kann, wenn private Bauherrschaften und die Stadt konstruktiv zusammenarbeiten», lässt sich Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) zitieren.

Die Vereinbarungen mit den Versicherungen stammen aus einer Zeit, als es noch keine rechtliche Grundlage gab für solche Gegengeschäfte. Die Bürgerlichen kritisierten sie damals als «Erpressung». Seit kurzem aber steht ein solcher Mehrwertausgleich im kantonalen Gesetz. Die Regelung erlaubt es den Gemeinden, sich am Gewinn zu beteiligen, den sie durch Ein- und Aufzonungen für Private schaffen.

Kritik schon im Vorfeld

Doch nicht alle sind glücklich mit der geplanten Flanieranlage. Der privaten Gruppe «IG Seepärke Zürich» geht das Projekt zu wenig weit. Deren Vertreter möchten ein grösseres Areal vom Strandbad Mythenquai bis zur Rentenanstalt in einen zusammenhängenden Park umwandeln. Dazu haben sie kürzlich eine Volksinitiative lanciert.

Allee vor den drei Versicherungen: Modellfoto des Siegerprojekts «Porto Stretto». Foto: Marc Lendorff

Als «ganz falsch» bezeichnete Walter Wäschle, Architekt und Mitglied der IG, bereits Mitte Juni die Pläne der Stadt. Es fehle der Gesamtblick. Man müsse auch den Belvoir- und den Rieterpark miteinbeziehen. «Am Schluss stehen auf dem Areal des Parkplatzes ein paar Bänkli, und das ist dann alles.»

