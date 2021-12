Studie zu Armposition und Dauer – So sieht die perfekte Umarmung aus Britische Forscher haben herausgefunden, wie wir idealerweise knuddeln sollten. Dabei zeigten sich auch geschlechterspezifische Unterschiede. Lisa Füllemann

Laut einer neuen Studie ist die Nacken-Taille-Umarmung weniger beliebt, weil sie womöglich zu intim ist. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ausgerechnet mitten in der fünften Welle, in einer Zeit, in der wir es sogar vermeiden, Hände zu schütteln und uns stattdessen lieber die Faust geben, veröffentlicht die Goldsmiths University of London eine Studie darüber, wie die perfekte Umarmung aussieht.

Schon länger ist klar, dass Umarmungen nicht nur emotionale Nähe vermitteln, sondern sich zudem positiv auf unsere körperliche und mentale Gesundheit auswirken. So reduzieren Umarmungen Stress, senken den Blutdruck und stärken auch unser Immunsystem. Oftmals ist eine Umarmung jedoch gar nicht so einfach, wie sie scheint: Wohin gehören die Arme? An die Taille? Oder an die Schultern? Und wie lange sollten wir uns eigentlich knuddeln?