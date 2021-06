Öffentliche Uhren in Zürich - So sieht Lokalzeit aus

So tickt Zürich – So sieht Lokalzeit aus Hier die Liste von Uhren, die das Ticktack einer Stadt ausmachen. Stefan Busz

Muss sich um den Strom nicht sorgen: Uhr am Kraftwerk. Bilder: Moira Jurt

Wie viele öffentlichen Uhren gibt es in Zürich? Wir wissen es nicht. Überall haben sie sich festgesetzt: an Kirchen, Schulhäusern, Bahnhöfen, sonstigen Gebäuden. Niemand schaut auf sie, eigentlich. Und doch takten sie uns.



Dienerstrasse

Wer schaut hier hin? Irgendwie ist diese Uhr aus der Zeit gefallen.



Zuerst ein bisschen Geschichte. Bis in das 18. Jahrhundert hinein war die Turmuhr am St. Peter die einzig öffentliche Uhr in der Stadt. Sie gab die Lokalzeit von Zürich an, nach ihr hatten sich alle Uhren, die später dazukamen, zu richten. Wir wissen aber nicht, ob das auch für die Uhr an der Dienerstrasse 21 im Kreis 4 zutrifft, sie scheint aus der Zeit gefallen zu sein. Hat sie überhaupt eine Funktion?

Hotel Helvetia

Zürich XL: Träumt in römischen Ziffern von grossen Zeiten.

Am Stauffacherquai 1 wird die Zeit in römischen Ziffern angegeben, auch drinnen wird über die Vergangenheit räsoniert. «Hier traf man sich vor und nach der Demo, hier kamen Musiker, Künstler, Studenten und Journalisten ins Gespräch», heisst es auf der Website des Hotels. Ach, das waren bewegte Zeiten. Drehen wir die Uhr vor: Heute sind auch Künstlerinnen, Musikerinnen, Studentinnen und Journalistinnen da.

Flussbad Oberer Letten

Mach es wie die Sonnenuhr, zählt die heiteren Stunden nur.

Die Blumenuhr am Bürkliplatz war unserer Art Directorin zu wenig öffentlich, sie plädierte für die Uhr beim Flussbad Oberer Letten und verweist auf ihre Funktion. «Sie gibt einem an, wie lang man schon an der Sonne liegt.» Also eine Art Sonnenuhr, die nur die heiteren Stunden zählt.

Cityhaus

Diese Uhr bewegt die City.

Eine Uhr mit eigener VBZ-Tramhaltestelle im Kreis 1. Macht Reklame für Türler. Ultimativer Fünfzigerjahre-Chic. Will der Umgebung den Takt angeben. Die Zürcherinnen und Zürcher bewegen sich hier aber schneller.

