Sweet Home: Wände, Möbel und Geschirr – So sinnlich ist die Wohnfarbe Grün Bis wir im Dezember das Zuhause mit Tannengrün schmücken, können wir die Wartezeit mit diesen wunderschönen Wohnideen überbrücken. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Grüne Träume

Tageslook: Ein Bett mit grüner Samtdecke und vielen hübschen Zierkissen. Foto: Eric Schmid für Sweet Home ,

Grün muss man einfach mögen, denn es ist die Naturfarbe, die Leben und Erneuerung bedeutet. Somit beruhigt und stärkt uns Grün. Lassen Sie Grün ins Schlafzimmer. Sehr schön haben dies Marlise und Roland Spirig vom Brocante Geschäft Trouvaille in ihrem Zuhause umgesetzt. Grün ist nämlich die Lieblingsfarbe der Bewohner und dominiert in der ganzen Wohnung. So ist auch das Bett mit einem grünen Überwurf und einigen grünen Kissen bestückt. Das Porträtkissen und die beiden poetisch verspielten Leuchten auf den barocken Nachttischchen sind von Vox Populi.

2 — Grüne Räume

Totallook: Ein Eingangsbereich, der ganz in Grün gestrichen ist. Foto über: Inattendu

Grün macht Räume freundlich. Deshalb ist Grün die perfekte Farbe für das Entree. Seit meiner ersten eigenen Wohnung streiche ich den Eingang jeweils grün. Zuerst zaghaft Pistache, dann grell im Stil von Designers Guild und jetzt ist er auch etwa so wie auf diesem schönen Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie kommen rein in Ihre Wohnung und die wichtigste Farbe der Natur begrüsst Sie. Glauben Sie mir, es wirklich sehr beruhigend beim Eintritt in die Wohnung erstmal grün zu sehen.

3 — Grüne Wand

Auffrischen: Holzwerk mit grüner Wandfarbe aufgeweckt. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Eine wunderschöne Altbauwohnung, in der die Wohnfarbe Grün eine wichtige Rolle spielt, haben wir in der Homestory vom Architektenpaar Judith Reaber und Stefan Zwicky gezeigt. Mit grüner Wandfarbe, starke Designklassikern und vielen wunderbar wohnlichen Einrichtungsideen zeigt die Luzerner Altbauwohnung viel Frische und eine entspannte, moderne Gemütlichkeit.

4 — Grüne Poesie

Charmant: Koketter Salon, ganz in Grün gestrichen . Farbe und Foto: Farrow and Ball

Grün funktioniert natürlich in allen Räumen gut. Unser Wohnzimmer ist und war zwar immer gelb, aber ich liebe diese kokette, charmante Salonsituation, die Farrow and Ball inszeniert hat, um eine ihrer grünen Wohnfarbe gekonnt in Szene zu setzen. Allerdings heisst die Farbe Breakfast Room Green. Die Vorstellung einen solchen Raum mit diesem entzückenden Sofa als Frühstücksraum zu haben, ist ganz einfach sehr verführerisch.

5 — Grüne Laterne

Groovy: Grün hat auch seine flamboyante Seite, wie dies e Kombination von Chinalaterne und g e musterte r Tapete zeigt. Chinalaterne und Foto: HK Living

Ok, ja ich weiss Laternen sind rot, doch die Farbe Grün ist auch hier eine Überlegung wert. Selbst wenn Sie nicht eine solch bombastisch glamouröse Tapete haben, könnte eine grosse, orientalische Laterne ihr Zuhause ein wenig entspannen. Irgendwie möchte man sich doch gleich in diesen Raum setzen, Musik hören oder L'Amant von Marguerite Duras lesen.

Marguerite Duras ist übrigens dafür verantwortlich, dass ich immer sofort das Bett mache. Ich habe es hier bestimmt schon geschrieben, aber ich sah einmal vor vielen Jahren eine Dokumentation über die Schriftstellerin Marguerite Duras. Sie meinte, da sie daheim ihre Bücher schreibt, sei es für sie von grosser Wichtigkeit, dass das Bett immer gemacht sei. Erst wenn gebettet ist, komme sie in den Arbeitsmodus und behalte ihre Disziplin.

6 — Grüne Bank

Inspiration aus dem Bistro: Grüne Sitzbank zu Wienermöbeln. Foto über: SF Girl

Wer regelmässig den Sweet-Home-Blog oder meinen neuen Newsletter liest, weiss, dass mich schon länger das Fernweh plagt. Ich stelle mir so oft vor, an einem anderen Ort zu sein. So faszinieren mich Bistros in Grossstädten besonders. Ich war schon länger nicht mehr in Paris oder London. Aber ich weiss, dass die Bänke von solchen begehrenswerten Bistros meistens rot sind. Grün aber macht sie frischer, aktueller und mindestens so schön. Die Vorstellung, seinen Esstisch auf Bistro-Art zu planen, ist inspirierend.

7 — Grünes Sofa

Prachtstück: Gra s grünes Samtsofa in einem eleganten Wohnzimmer. Foto über: The Socialite Family

Doch meist bleiben wir – ich inklusive – bei unseren Einrichtungsentscheiden konservativer, als wir möchten. Deswegen haben wir eher ein grünes Sofa im Wohnzimmer als eine grüne Bistrobank am Esstisch. Wenn überhaupt! Immer noch wählen die meisten ein Sofa in Beige und nicht in einer starken Farbe. Auch mein Sofa ist beige geblieben. Ich habe mein wirklich wunderschönes, weiches Sofa im englischen Stil vor einigen Jahren in meinem Quartierladen Decoris im Ausverkauf gefunden. Als ich auf dem Handy den grossen Rabatt ausrechnete, plante ich im Kopf einen Neubezug mit grünem Samt. Doch der beige Wollstoff von Pierre Frey war schlussendlich gar nicht so schlecht. Oder besser fantastisch. Denn er sieht heute noch, viele Jahre später und nach ein paar Unfällen von Sofadinners, immer noch aus wie neu! Ein starker Beweis, dass es sich lohnt gute Qualität zu ehren! Aber trotzdem bleibt ein Sofa mit grünem Samt bezogen eine Überlegung wert!

8 — Grüne Küche

Festlaune: Wieso nicht in der Küche mit Grün Weihnachtsstimmung umsetzen? Küche und Foto: Devol Kitchens

Vom Sofa gehts direkt in die Küche, denn ich habe Hunger! Während ich diesen Artikel schreibe, köchelt in der Küche eine gute Pasta vor sich hin. Natürlich habe ich in meiner Mietwohnung keine Devol Kitchen aber diese bleibt das Objekt meiner Begierde. Was wir aber alle unserer Küche geben können sind grüne Wände, grüne Zusatzmöbel, echtes Grün und grüne Kerzen. Wieso eigentlich nicht in der Küche mit der Weihnachtsstimmung beginnen?

9 — Grüner Tisch

Einladend: Ein festlicher Tisch, grün gedeckt. Foto: Eric Schmid für Sweet Home

Auch den Tisch freundlich, festlich und grün decken können alle. Vor allem mit den schönen Ideen von Marlise Spirig. Die fabulösen Serviette hat sie nämlich selbst gefärbt. Als Wasserflaschen dienen alte Weinflaschen und ja, da hat sie natürlich noch hübsche grüne Gläser und Windlichter. Kochen tut übrigens ihr Mann Roland und wenn Sie nun Lust haben auf ein köstliches Rezept für ein einfaches Festmenu , finden Sie dies in der Geschichte: Zu Tisch in Antiquitätenparadies.

10 — Grünes Geschirr

Frisch: Geschirr und Gläser , die gleichzeitig sinnlich und trendy sind. Tableware und Foto: HK Living

Zum Schluss noch eine leichte, beschwingte Party mit cooler Tableware von der holländischen Firma HK Living. Die formschönen Schalen, die grossen grünen Gläser und das schwere Keramikgeschirr sind eine sehr erfrischende Kombination, die zeigt wie trendy Sinnlichkeit sein kann. HK Living ist ein Hersteller, Informationen bekommen Sie über die Schweizer Agentur.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

