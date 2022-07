Bauprojekt in der Stadt Zürich – So soll der Bahnhof Wollishofen in Zukunft aussehen Wohnungen, Gastronomie und eine Tiefgarage, aber kein Platz mehr für den historischen Güterschuppen. Dieser zügelt – ins Tösstal.

90 Wohnungen sollen am Bahnhof Wollishofen entstehen, ein Drittel davon preisgünstig. Visualisierung: SBB

Der Bahnhof Wollishofen steht vor einem Grossumbau. Nun ist klar, wie das Areal westliche der Gleise in Zukunft aussehen soll. Das Projekt «Wellenlänge» hat den Architekturwettbewerb gewonnen, wie die SBB am Montagabend mitteilen. Das Gewinnerteam – bestehend aus Soppelsa Architekten, Sima Breer Landschaftsarchitektur, WMM Ingenieure AG und der Raum8vier GmbH – berücksichtige mit seinem Vorschlag die örtlichen Gegebenheiten.

Die Jury lobe in ihrem einstimmig getroffenen Entscheid die gelassene Selbstverständlichkeit, mit der das Quartier Wollishofen um ein lokales Zentrum erweitert wird, die starke Identität, die vom neuen Quartier ausstrahlt, ohne das Bestehende zu konkurrenzieren, sowie die Durchlässigkeit, die zum See hingeschaffen wird, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die SBB wollen das lang gezogene Grundstück am Bahnhof Wollishofen neu überbauen, nur das historische Bahnhofsgebäude soll bleiben. Visualisierung: SBB

Mit der geplanten Überbauung «Wellenlänge» bauen die SBB rund 90 Wohnungen, ein Drittel davon preisgünstig. Für Gastronomie und Verkauf sind 550 Quadratmeter Fläche vorgesehen. Im Untergrund soll es eine Tiefgarage mit 70 Plätzen geben.

Der Bahnhofplatz soll umgestaltet und der Zugang zur Personenunterführung und den Perrons verbessert werden. Die Verbindung zum See soll erleichtert werden. Die SBB planen, das Projekt «Wellenlänge» ab 2025 zu realisieren.

Vereinslokal der Motorradszene

Um Platz für die Neugestaltung des Bahnhofareals Wollishofen zu schaffen, wird der historische Güterschuppen nach Bauma ins Tösstal gezügelt und dem Dampfbahnverein Zürcher Oberland übergeben.

In seiner neuen Heimat wird der Schuppen dann für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wie die SBB weiter schreiben. Als Teil des Projekts «Depotareal Bauma 2020» wird in dem Gebäude künftig Schweizer Bahnkulturerbe ausgestellt.

Weniger Freude an der geplanten Verschiebungsaktion haben wohl die aktuellen Nutzer des Gebäudes: Seit Jahren dient der historische Schuppen als Musik- und Vereinslokal für die Motorradszene. Für sie ist nun Schluss.

SDA/sip

