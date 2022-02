Sweet Home: Frühlingshafte Wohnideen – So sorgen Sie für eine Auffrischung Der Frühling guckt zuweilen schon ein wenig hervor und weckt die Lust auf Neues. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Besänftigen Sie

Kokett: Pastellfarbene Möbel, Accessoire und Vorhänge. Foto über: Planète déco

Frische kommt in die Wohnung, wenn Sie sie mit hellen Farben besänftigen. Wählen Sie Einzelstücke in zarten Mint-, Blau und Rosatönen. Und setzen Sie Akzente. Sehr gut klappt das mit runden Elementen, wie runde Kissen, Spiegel oder Beistelltische. Diese wirken dann ein wenig wie Blumen, welche die Wiese farbig betupfen.

2 — Gönnen Sie sich Schmuckstücke

Sonnig: Zitronengelber Beistelltisch, der wie eine Skulptur wirkt. Beistelltisch und Foto: Interlübke

Ein bisschen so, wie wir den dicken Schal und und Wollmütze mit einem Foulard oder keckem Modeschmuck ersetzen, können wir die Wohnung mit Schmuckstücken auffrischen. Dafür eignen sich kleine, farbige formal interessante Beistelltische. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist die Serie Pical von Interlübke mit Beistelltischchen und Konsolen. Entworfen hat sie der talentierte deutsche Designer Christian Haas, der sein Studio in Porto hat.

3 — Stellen Sie aus

Sockel: Ein farbiger Beistelltisch, auf dem Kunst steht. Foto über: Turbulences Déco

Solch farbige, skulpturale Tischchen eignen sich auch als eine Art Sockel für Kunst, eine tolle Leuchte oder einfach einen grossen schönen Blumenstrauss. Spielen Sie mehr mit der Einrichtung. Geben Sie sich dem Schönen hin, schaffen Sie dafür Platz und vergessen Sie dabei nie die Farben.

4 — Wählen Sie Himmelblau

Himmlisch: Zartblaue Küche mit viel Charme. Foto über: Coveteur

Mit Farben schafft man am einfachsten Frische. Dafür gibt es einen Ton, der das besser kann als andere anderen: Himmelblau. Auch wenn Sie es in der Mietwohnung nicht schaffen, eine ganze Küche oder ein Bad in Himmelblau zu tauchen, so können Sie sich trotzdem einige Ideen von diesem entzückenden Beispiel abgucken. Die Vorhänge etwa, mit denen man ein Regal versehen kann oder das charmante kleine Wandregal.

5 — Wagen Sie was

Leuchtendes Beispiel: Orangefarbener Metalltisch. Möbel und Foto: e15

Es ist auch eine gute Idee, grosse Möbel in einer Farbe zu wählen. Damit kreieren Sie ein starkes Statement und eine grosse Portion Freundlichkeit. Klar, es braucht ein bisschen Mut, um einen leuchtend orangen Tisch zu wählen, statt dem unscheinbaren Holztisch in Naturfarbe. Aber Sie bekommen damit Ihren eigenen, ganz unverwechselbaren Tisch, der jeden Tag für gute Laune sorgt. Dieser Tisch heisst Hiroki und ist von Philipp Mainzer für e15.

Sie können natürlich auch selbst Hand anlegen und einen alten, bestehenden Tisch in einer Lieblingsfarbe lackieren. Ich hatte mal einen blaugrünen Tisch mit roten Stühlen. Alles habe ich selbst gestrichen, aber leider nicht so langlebig. Doch ich denke immer wieder daran, eine farbige Tischrunde zu kreieren, denn alles was auf dem Tisch stand, sah einfach fantastisch aus!

6 — Kaufen Sie ein farbiges Sofa

Magisch: Blaues Samtsofa in einem hellen Wohnzimmer. Foto über: The Nordroom

Eine andere Möglichkeit, Farbe und Frische in einen Raum zu bringen, geht mit einem farbigen Sofa. Es lohnt sich, aus demselben Grund wie beim Tisch, eine richtige Farbe zu wählen statt Beige. Denn sie vertreiben damit die Langeweile und machen Ihre Einrichtung interessanter.

7 — Lackieren Sie ein Möbel rot

Stilvoll: Rot lackierte Bank als Hingucker. Foto über: Turbulences Déco

Lackfarbe gibt vielem einen Frischekick. Alte Möbel farbig zu lackieren, ist eine nachhaltige Wohnidee. Man gibt bestimmten Stücken ein zweites (oder drittes) Leben, hat es etwas Neues im Haus und schafft damit erst noch etwas Einzigartiges – ohne dabei viel Geld auszugeben. Eine Lackfarbe, die berühmt ist, da sie in China für viele Möbel eingesetzt wird, ist rot. Ein richtig schönes glänzendes Rot ist immer eine gute Wahl.

8 — Suchen Sie Kunst für den Boden

Grafisch: Kunstvoller, farbiger Teppich in einem Wohnzimmer. Foto über: Old Brand New

Alles neu aussehen lassen tun Teppiche. Es gibt mittlerweile so viele starke Teppiche, die der Wohnung guttun. Wichtig ist auch hier, dass Sie etwas wählen, das Ihnen persönlich gefällt und qualitativ hochwertig ist. Schöne Wollteppiche halten ewig und brauchen nicht viel Pflege, denn sie sind robust und reinigen sich selbst. Lesen Sie hier mehr zum Thema Teppich: Die Sache mit dem Teppich

9 — Türmen Sie Kissen

Abwechslung: Eine Gruppe von unterschiedlichen Kissen auf einem Kinderbett. Foto über: Franzon du Rietz

Am allerschnellsten können Sie die Wohnung mit Textilien aufpeppen. Kissen sind da eine gute Idee. Sie machen ein Sofa anders, geben einem Bett einen tollen Tageslook und sorgen für Farbe und Abwechslung. Zudem macht es grosse Freude, hübsche Kissen zu suchen oder gar selbst zu nähen.

10 — Geben Sie dem Bad neue Farben

Farbtupfer: Frottéewäsche und Möbel in Frühlingsfarben. Foto über: Historiska Hem

Vergessen Sie bei Ihrer Auffrischeaktion das Badezimmer nicht. Dieses hat es nämlich oft am nötigsten. Gerade in Mietwohnungen ist man gezwungen, das Beste aus dem Gegebenen herauszuholen. Auch hier helfen Farben. Wählen Sie Badetücher in neuen Farben wie Lila, Mint und Zitronengelb. Hängen Sie ein farbiges Bild auf und platzieren Sie ein starkes, farbiges Kleinmöbel. Daneben würde ich dann die restlichen Badeaccessoires wie Becher, Dosen oder Dispenser in elegantem und zurückhaltendem Stil wählen. Wenn diese nämlich zu bunt sind, wirken sie schnell billig und platt.

Shoppingtipp

Der Wohnbedarf ist nun mitten in der Stadt

Eines der ältesten und renommiertesten Schweizer Einrichtungshäuser, der Wohnbedarf ist seit Januar an die Uraniastrasse 40 gezogen. So ist Zürichs Innenstadt noch interessanter geworden für Einkaufstouren rund um Möbel und Wohnaccessoires. Gleich um die eine Ecke ist Artiana und um die andere Bolia. Eine schöne Entwicklung in einer Zeit, in der Kaufhäuser Geschäftsräumen weichen und Autoshowrooms oder Tattoostudios in Ladenräume ziehen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.