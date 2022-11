6 Grafiken – So stark dominieren Männer weiterhin die Schweizer Politik In allen politischen Institutionen sind Frauen immer noch unterrepräsentiert – in den meisten deutlich. Auch darum sorgt die Bundesratskandidatur von Daniel Jositsch für Kritik. Yannick Wiget Patrick Vögeli Marc Brupbacher

SP-Ständerat Daniel Jositsch kündigte am Dienstag seine Kandidatur für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga an – obwohl seine Partei auf ein reines Frauenticket setzen will. Das sei «diskriminierend», sagte Jositsch im Tamedia-Interview. Er akzeptiere, dass Frauen für die SP Priorität hätten, aber der Ausschluss jeglicher Männerkandidaturen habe mit Gleichstellung nichts zu tun.