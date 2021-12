Wetter über die Festtage – So stehen die Chancen auf weisse Weihnachten in Zürich Wo im Kanton Zürich bereits jetzt Schnee liegt, könnte dieser bis Weihnachten überdauern. Ansonsten gilt das Prinzip Hoffnung. Martin Steinegger

Weisse oder grüne Weihnachten – das ist wie jedes Jahr die Frage. Wir wagen eine erste Prognose. Foto: Keystone

Die Frage stellt sich in der Adventszeit immer wieder aufs Neue: Reicht es in diesem Jahr für weisse Weihnachten? Und zwar nicht nur in den Bergen, sondern auch im Zürcher Flachland?

Bis Weihnachten dauert es noch acht Tage. Eine «punktgenaue» Wetterprognose ist daher zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Auch mit den neusten technischen Mitteln lässt sich über einen solchen Zeitraum hinweg nicht exakt vorhersagen, wie das Wetter am 25. Dezember sein wird.

Allerdings lässt sich in den Wettermodellen in der Tendenz bereits erkennen, welche Grosswetterlage an Weihnachten über Mitteleuropa dominieren wird. Basierend darauf kann auf das Wetter vor der Haustür geschlossen werden.