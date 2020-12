Sind die Verschärfungen nötig? – So steht der Kanton Zürich im Kampf gegen Corona da Der Zürcher Regierungsrat und der Bundesrat haben weitere Einschränkungen beschlossen. Diese vier Grafiken zeigen, warum. Simon Huwiler

Die Regierungen haben gesprochen: Weitere Verschärfungen müssen her. Nun ist ihm der Bund zuvorgekommen und will das öffentliche Leben noch mehr einschränken. Sind diese Einschränkungen gerechtfertigt? Folgende Grafiken zeigen, wo der Kanton im Kampf gegen das Coronavirus steht.

Fallzahlen: Auf Entspannung folgt Anspannung

Mit einer Homeoffice-Empfehlung, einer Sperrstunde um 23 Uhr und einem eingeschränkten Versammlungsrecht wollte der Bund die Lage in den Griff bekommen. Kurzzeitig sah es so aus, als gelinge ihm dies. Ende Oktober begannen sich die Infektionszahlen zu stabilisieren. Kurzfristig sanken sie gar, doch seit Ende November zeigt der Trend wieder in die andere Richtung. Ein leichter, aber steter Anstieg ist erkennbar.