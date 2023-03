Kraftstrotzende Teller im Rémy – So teilt sogar der Sharing-Muffel gern Im Restaurant Rémy passen das Licht, die Akustik und die Gerichte. Trotzdem waren wir zwischendurch ein wenig überfordert. Emil Bischofberger

Kartoffeln mit Power: Simon Müllers Krokettenvariante mit Gruyèreschaum und schwarzem Trüffel. Fotos: Urs Jaudas

Ist das Restaurant wirklich offen? Das Rémy an der Ecke Seebahn-/Kalkbreitestrasse wirkt von aussen ziemlich dunkel. Und ja, der Eindruck bleibt auch nach dem Eintreten. Die Beleuchtung ist zurückhaltend, stellt sich aber als ausgeklügelt heraus. Der schwarz gehaltene Raum strahlt dadurch eine angenehme Ruhe aus, zumal es dort, wo Licht nötig ist, sehr wohl hell ist: Das Vis-à-Vis ist zu sehen, die Speisen auf dem Teller sind dank Tischlämpchen ebenfalls gut ausgeleuchtet. Zur Ruhe trägt auch die Akustik bei: In vielen anderen Restaurants empfänden wir die lebhafte Gruppe am Nebentisch wohl als störend.