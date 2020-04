Zürich marschiert zu Hause – So tönt die Corona-Version des Sechseläutenmarschs Auftakt in ein spezielles Sechseläuten-Wochenende: Zwei riefen, dreissig spielten, jeder für sich allein und trotzdem alle zusammen. Hélène Arnet

Harmonie trotz Corona: Kann der Sechseläutenmarsch schöner sein? United Stay@Home Blasmusig

Ab heute wäre Sechseläuten in Zürich. Auf dem Lindenhof wäre Fest, fröhlich und zünftig. Wir sind sicher: Der Gastkanton Uri hätte dem urbanen Zürich vieles geboten. Am Abend dann fänden Bälle statt. Und immer wieder würde man den Sechseläutenmarsch hören. Oben auf dem Lindenhof. Unten in den Gassen. Drinnen in den Zunfthäusern.

Alles abgesagt. Fast alles. Denn manche lassen sich das Sechseläuten nicht einfach so nehmen. Sie bastelten, backten, nähten Bööggen – viele nach dem Bastelbogen, den Klaudia Meisterhans für den Tagi entworfen hat. Andere spielten den Sechseläutenmarsch – der einem gefallen mag oder nicht. Er gehört einfach zum Sechseläuten.

Die Zürcher Hymne Infos einblenden 1870 wurde der Sechseläutenmarsch, der damals natürlich noch anders hiess, erstmals am Sechseläuten gespielt. Blasmusiken aus Konstanz und Colmar waren zu Gast und spielten den Preussischen Jägermarsch, der den Zürcherinnen und Zürchern so gut gefiel, dass sie ihn sofort adoptierten – und mit der Zeit annektierten. Allerdings reichen die Wurzeln dieses Musikstücks viel weiter zurück. Manche nennen als Komponisten den am Hofe des Sonnenkönigs Ludwig XIV. tätigen Komponisten Jean-Baptiste Lully. Andere sehen die Anfänge in einem «Gschwindmarsch» der russischen Fusstruppen zu Suworows (1730 bis 1800) Zeiten. In den sogenannten Befreiungskriegen (1813 bis 1815) wurde der Marsch dann als Jägermarsch von den preussischen Truppen übernommen. In Russland soll er heute noch zuweilen an Militärparaden gespielt werden, in Zürich gehört er zum Sechseläuten wie der Böögg und die Zünfte. (net)

Ganz besonders für den Zürcher Frühlingsbrauch ins Zeug legten sich einige Mitglieder der Stadtmusik Zürich (SMZ). Den Anfang machten zwei: Dirigent Niki Wüthrich und Katinka Kocher (Tenor-Saxofon). Sie lasen unseren Aufruf, das Sechseläuten halt notgedrungen anders zu feiern. Treu dem Motto der SMZ: «Musik für Züri».

Sie schrieben erst ihre Kolleginnen und Kollegen der SMZ an, dann erweiterten sie den Kreis noch. Sie fanden grosses Echo. Und so ist die Corona-Edition des Sechseläutenmarschs entstanden, an der übrigens auch Profimusiker aus dem Tonhalle-Orchester und aus dem St. Galler Symphonie-Orchester teilnehmen. Herzlich willkommen, St. Gallen, am anderen Sechseläuten!

Doch wie spielt eine Blasmusik zusammen, ohne zusammen zu sein? Ein Musiker der SMZ erstellte ein Midi-File des Marschs – also eine Art digitalisierte Tonaufnahme. Dieses und die Noten wurden allen Musikerinnen und Musikern gemailt. Diese hatten via Kopfhörer diese Aufnahme im Ohr, spielten dazu und filmten sich dabei.

Die Videos wurden dann synchron kombiniert – in der Mitte natürlich der Dirigent Niki Wüthrich, der ganz allein auf seiner Terrasse ein Orchester dirigierte, das er nicht sah – in Gedanken und gewiss auch im Ohr aber um sich versammelt hatte.

Das war der erste und wohl auch der letzte Auftritt der «United Stay@Home Blasmusig». Und Hand aufs Herz: Kann der Sechseläutenmarsch schöner sein? Mag sein, aber kaum je überraschender und witziger.