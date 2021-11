Mamablog: Gefauche, Pausen und Humor – So überlebt Mami das erste Babyjahr Unsere Autorin hat soeben das erste Jahr mit ihrem Sohn hinter sich gebracht und teilt ihre Überlebensstrategien. Michelle Richner

Von wegen gemütlich rumhängen: Mütter sind in permanenter Alarmbereitschaft – und das macht müde. Foto: Getty Images

Viele Mütter kommen mit der Geburt ihres ersten Kindes sprichwörtlich mit auf die Welt. Denn fortan wird ihre Existenz durch den Neuankömmling regelrecht absorbiert. Und auch wenn man sich aufgrund von Erzähltem und Gelesenem auf vieles gefasst macht und jedes Kind und jede Familienkonstellation ganz anders ist, durchkreuzt das Baby Pläne. Dies liegt in der Natur der Sache. Und dabei ist es ganz egal, ob es sich um kurz- oder langfristig geplante Vorhaben handelt – also Einkaufstouren oder die Rückkehr an den Arbeitsplatz. So wie es ihrem Rhythmus, ihrer Entwicklungsphase oder ihrem Immunsystem eben gerade passt.