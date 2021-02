Bewerbung im Lockdown – So überzeugen Sie im Videointerview Bewerbungen in der Pandemie sind doppelt so schwierig. Vor allem das Vorstellungsgespräch per Video birgt Absturzgefahr. Wie das Fiasko verhindert werden kann. Karin Kofler

Gespräch am Bildschirm: Während der Pandemie müssen auch Bewerbungen so ablaufen. Foto: Getty Images

Wer sich momentan bewerben muss, hat es nicht einfach. Mehr Arbeitslose kämpfen um die Stelle – und der Bewerbungsprozess läuft anders. «Wir haben derzeit viele Kandidaten und Kandidatinnen, die komplett digital angestellt werden und ihren Arbeitgeber nie real sehen», sagt André Schläppi, CEO und Teilhaber der Zürcher Outplacementfirma Grass & Partner. Sie hilft Stellensuchenden nach Entlassungen bei der Jobsuche.

Die grosse Hürde ist das Videointerview. «Das Risiko, es dort zu vermasseln, ist gross. Die Leute haben Respekt», so Schläppi. Zu Recht, wie Psychologen und Psychologinnen der Universität Ulm nachweisen. In einer Studie führten sie 114 simulierte Auswahlinterviews durch. Das Resultat: Die Interviewer bewerteten die Bewerber und Bewerberinnen in Onlinegesprächen negativer als in Präsenzgesprächen. Das Problem ist laut den Autoren, dass man in Videointerviews nicht dieselbe soziale Präsenz entwickeln kann wie real. So verhindern Kandidaten und Kandidatinnen das vorzeitige Aus: