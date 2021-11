Total wusste früh Bescheid – So verhinderten Ölkonzerne Jahrzehnte lang Klimaschutz Manager des französischen Konzerns Total wussten laut Firmenunterlagen schon früh über die Risiken des Klimawandels Bescheid – zugleich schürten sie öffentlich Zweifel daran. Christoph von Eichhorn

Im Dezember 1999 sank der im Auftrag von Total fahrende Tanker Erika – die Havarie löste an der Küste der Bretagne eine Ölpest aus. Foto: Keystone

Um fünf Jahre lag der Autor im Jahr 1971 mit seiner Vorhersage daneben. Wenn der Verbrauch von Kohle und Öl so weitergehe, «wird die Konzentration von Kohlendioxid um das Jahr 2010 herum 400 Teile pro Million erreichen». Besorgniserregend sei das, denn «es ist möglich, dass ein Anstieg der Durchschnittstemperatur der Atmosphäre befürchtet werden muss.»

Was heute jedes Kind lernt – dass Treibhausgase die Erde aufheizen –, dürfte vor 50 Jahren für die meisten Menschen noch eine ziemlich neue Erkenntnis gewesen sein. Tatsächlich wurde eine CO₂-Konzentration von 400 ppm in der Atmosphäre im Jahr 2015 erreicht, im Nachhinein betrachtet handelte es sich also um eine ziemlich präzise Prognose. Noch ungewöhnlicher war, wo diese zu lesen war: im Magazin «Total Information», dem Magazin des in Frankreich beheimateten Konzerns Total, heute die viertgrösste nichtstaatliche Öl- und Gasfirma der Welt.