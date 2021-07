Sweet Home: Der Arbeitsraum ist gegessen – So verlieben Sie sich in Ihre Küche Auch im Sommer steht man nicht bloss am Grill: Diese Inspirationen zeigen, wie Küchen schöner, persönlicher und wohnlicher gestaltet werden können. Marianne Kohler Nizamuddin

Bringen Sie den Sommer rein

Sommerliche Küche mit vielen Pflanzen. Foto über: Delikatissen

Der schönste und einfachste Weg, einer Küche Frische und Sommerlichkeit zu verleihen, geht über Kräuter und Pflanzen. Spielen Sie mit dem bestehenden Fenstersims oder kreieren Sie einen neuen. Hier ist das gelungen mit einem kleinen Regal unter Kippfenstern. Man kann aber auch Regale an Seitenwände montieren oder Töpfe auf Ablagen platzieren. Mehr Licht und Aussichten bringen Spiegel.

Und so schaffen Sie das auch:

Gehen Sie auf den Markt und kaufen Sie feine Kräuter, Geranien und andere Pflanzen nach Ihrem Gusto.

Topfen Sie sie in schlichte Terracottatöpfe und vergessen Sie die Unterteller nicht.

Montieren Sie Regale an Flächen, die nahe am Fenster sind.

Entscheiden Sie sich für ein paar Spiegel.

Schaffen Sie Landhausstimmung

Gemütliche Küche mit ländlichen Elementen. Foto über: Hometalk

Gemütlichkeit kommt nicht von alleine in eine Küche. Selbst ein feines Schmorgericht auf dem Herd reicht dazu nicht aus. Schaffen Sie Orte, an denen man verweilen kann, und achten Sie auf liebevolle Details. Dafür eigenen sich antike Stücke, die Landhauscharme vermitteln: ein kleines Holztischchen, Gartenstühle, Körbe, Keramik, Bilder und Blumen. In dieser Küche wurde mit einem grossen, von der Decke baumelnden Ast Platz geschaffen, um Dinge aufzuhängen. Das können Pfannen, getrocknete Kräuter oder auch eine Leuchte sein, unabhängig von der Grösse der Küche.

Und so schaffen Sie das auch:

Suchen Sie nach einem kleinen antiken Tischchen auf dem Flohmarkt, in einem Vintageshop oder auf Ihrem Estrich.

Kaufen Sie zwei schlichte, klassische Gartenstühle zum Klappen.

Montieren Sie einen Ast oder eine solide Stange an der Decke über dem Tisch.

Behängen Sie diese Stange mit einer Leuchte und hübschen Dingen.

Machen Sie alles richtig wohnlich

Todchice Küche mit viel Wohnlichkeit. Foto über: The Socialite Family

Wagen Sie Wohnlichkeit in der Küche und verwandeln Sie sie damit komplett. Platzieren Sie erstmal einen Teppich. Es ist unglaublich, wie schnell ein schöner, farbiger Teppich diesen meist nüchternen Raum verwandeln kann. Richten Sie sich unbedingt einen Ort zum Sitzen ein. Ein kleiner Tisch und Stühle sind immer gut, aber auch ein Sessel darf in die Küche. Hier, in dieser überaus inspirierenden Küche von Bruno Laurenzano auf The Socialite Family, gibt es auch viel Kunst und imposante Zimmerpflanzen.

Und so schaffen Sie das auch:

Kaufen Sie einen bunten, schönen Teppich.

Entscheiden Sie sich für mindestens eine grosse Zimmerpflanze und stellen Sie diese auf einen Sockel.

Wählen Sie Wohnmöbel wie Sessel oder ein Tischchen mit zwei bequemen Stühlen.

Geben Sie Ihrer Küche auch Kunst und schöne Wohnaccessoires.

Beflügeln Sie mit Kunst

Persönliche Küche mit Kunst und wohnlicher Einrichtung. Foto. Rita Palanikumar für Sweet Home .

Mit einem ähnlichen Grundgedanken hat auch die Schweizer Galeristin Frédérique Hutter die kleine Küche in ihrer Zürcher Altstadtwohnung eingerichtet. Je mehr Kunst und schöne Dinge in einer Küche sind, umso mehr wird sie auch zum Wohnraum, in dem man sich gerne aufhält. Das ist ganz bestimmt ein besserer Zugang zum Thema Küche, als diese, wie ich finde, schrecklichen offenen Küchen, die das Wohnzimmer zur Küche machen, statt umgekehrt. Sehen Sie sich die charmante Wohnung von Frédérique Hutter an.

Und so schaffen Sie das auch:

Machen Sie das Beste mit dem Platz, den Sie zur Verfügung haben.

Richten Sie die Küche wie ein Wohnzimmer ein.

Hängen Sie Kunst an die Wand.

Stellen Sie Tischleuchten auf den Tisch und Vasen mit Blumen.

Wohnen Sie auch in der Küche.

Vereinfachen Sie

Moderne Küche mit viel persönlicher Austrahlungskraft. Foto über: Regards et maisons

Charme und Wohnlichkeit gehen auch mit schlichtem Design und Reduktion. In dieser Küche ersetzen offene, simple Regalboxen biedere, schwer wirkende Küchenschränke. Statt Antikem wird mit Farbe und Mustern gespielt. Und natürlich mit vielen hübschen Sachen Stimmung geschaffen. Diese würde man hinter Schranktüren nicht sehen.

Und so schaffen Sie das auch:

Sorgen Sie für Ausstellungsfläche, das können Sie auch mit zusätzlichen Regalen.

Streichen Sie die Küche in einer Farbe.

Legen Sie bunte Läufer auf den Boden.

Verwandeln Sie Ihren Kühlschrank in ein inspiratives Moodboard.

Zaubern Sie Boudoircharme

Kokette Küche mit Pariser Flair. Foto über: SF Girl

In diese kleine Küchenecke habe ich mit verliebt. Sie entführt mich in ein Pariser Bistro oder gar Salon, erzählt eine charmante Geschichte und zeigt, dass die Bewohner ihre Küche wirklich lieben und mehr in ihr sehen, als einen nüchternen, praktischen Arbeitstraum.

Und so schaffen Sie das auch:

Streichen Sie die Küche in einer hübschen Farbe wie Rosa.

Montieren Sie ein antikes hübsches Garderobenmöbel an die Wand. Dieses ist praktisch als Ablage und zum Aufhängen von Küchengeschirr.

Dekorieren Sie mit Bildern, Blumen, Spiegeln und liebevollen Sammelstücken.

Versuchen Sie es mit Glamour

Elegante Küche mit Bar und Blumen. Foto über: Paper and Moon

Noch eleganter kommt diese Küche rüber. Hier sorgen ein grosser, antiker Spiegel vor einer dunklen Wand dafür, dass alles, was in dieser Küche steht, glamourös und chic zur Geltung kommt: Blumen, eine Bar auf einem Tablett, Kochbücher, Bilder und Familienfotos.

Und so schaffen Sie das auch:

Streichen Sie die Küchenwände mit einer dunklen Farbe.

Montieren Sie einen schönen antiken Spiegel.

Kreieren Sie eine kleine Hausbar auf einem Tablett.

Stellen und hängen Sie Bilder und Familienfotos in die Küche.

Gönnen Sie sich auch in der Küche schöne Gartenrosen.

Kokettieren Sie mit Exzentrik

Küche mit Drama und Stilmix. Foto über: Onekindesign

Auch in dieser Küche hängt ein grosser Spiegel, der stark prägt. Sie ist wohnlich in einem eklektischen Stil gestaltet. So tanzen gleich zwei Kronleuchter von der Decke, die Schranktüren wirken wie rustikale Stalltüren, der Vorhang ist prächtig und üppig, und in der Mitte gesellen sich Kartell-Barhocker zum Industrial-Tischen auf Rädern.

Und so schaffen Sie das auch:

Mischen Sie Stile.

Wählen Sie einen antiken Kronleuchter für die Küche.

Geben Sie Ihren Küchenfenstern hübsche Vorhänge.

Ersetzen Sie langweilige Kästchen

Warme Küche mit einer antiken Vitrine. Foto über: SF Girl

Schon seit wir in unsere Wohnung gezogen sind – das ist nun etwa 13 Jahre her –, spiele ich mit dem Gedanken, die Küchenschränke abzumontieren oder zumindest mit hübscheren Griffen zu versehen. Aber natürlich geht es mir damit wie den meisten; es ist einfach, über etwas nachzudenken und zu planen, als es dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Aber die Idee, langweile Kücheschränke zu ersetzen, hat auch in einer Mietwohnung Berechtigung. Denn wenn man denkt, wie viele Jahre man mit etwas wohnt, das man lieber anders hätte, lohnt sich der Aufwand alleweil.

Und so schaffen Sie das auch:

Auch wenn Sie nicht gleich eine Grossaktion mit Demontage des bestehendes Mobliars machen wollen, hat es vielleicht Platz für eine kleine Vitrine.

Machen Sie es gemütlicher

Kuschlige Küche mit gemütlicher Sitzecke. Foto über: Ingredients LDN

Was man aber mit viel weniger Aufwand schafft, ist die gute alte Gemütlichkeit. Damit diese entsteht, braucht es vor allem Liebe! Stellen Sie sich vor, was Sie gerne in der Küche machen würden, das Sie jetzt nicht können, wo Sie gerne sitzen würden und welche Möbel Sie dafür gerne hätten. Und dann legen Sie los! Man schafft nämlich auch mit wenig viel, bloss muss man dieses wenige auch mögen, mit Sorgfalt aussuchen und sich nicht nur für den einfacheren Kompromiss entscheiden.

Und so schaffen Sie das auch:

Suchen Sie wohnliche Möbel nach Ihrem Geschmack.

Wählen Sie Tischchen, Stühle oder Bänke.

Auch ein Sessel kann einer Küche helfen.

Geben Sie der Küche einen bestimmten Look, das schaffen Sie mit der Wahl der Farben und dem Möbelstil der Zusatzmöbel.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

