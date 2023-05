Bürgerliche Kantonsregierungen – So versuchen rechte Kantone, ihre linken Städte zu gängeln Seit der Wahl von Pierre Maudet in den Genfer Staatsrat sind wieder alle Kantonsregierungen bürgerlich. Was bedeutet diese Dominanz für die mehrheitlich links regierten Städte im Land? Philipp Loser Markus Häfliger

Mit der Wahl von Pierre Maudet in den Staatsrat von Genf wurde die letzte rot-grüne Mehrheit in einer Kantonsregierung abgelöst. Foto: Magali Girardin

Erleben wir gerade das Ende des Föderalismus?

Und wäre das schlimm?

«Ich mache mir Sorgen», sagt die Berner Politologin Rahel Freiburghaus. «Wenn das so weitergeht, dann wird der Föderalismus als Labor, als Experimentierraum für die politische Schweiz verschwinden.»

Wie kommt die Politologin auf so etwas? Warum macht sie sich Sorgen?

Rahel Freiburghaus, die sich in ihrer Dissertation eingehend mit dem Föderalismus beschäftigt hat, denkt um die Ecke. Sie hat am vergangenen Sonntag die Wahlen in Genf verfolgt, wo der wegen Korruption verurteilte Straftäter Pierre Maudet überraschend wieder in die Regierung gewählt wurde. Schon das war (vor allem für die Restschweiz) ziemlich erstaunlich. Doch die Wahl hatte auch tatsächliche Konsequenzen: Maudet, der ehemalige Freisinnige, der nun für eine eigene Partei angetreten war, beendete die rot-grüne Mehrheit im Genfer Staatsrat.

«Wenn die Bürgerlichen keine Fehler machen, dann gewinnen sie im Normalfall.» Michael Hermann, Politgeograf

Und das ist nicht nur in Genf so. Sondern überall. Nach der Wahl vom Sonntag sind nun wieder alle kantonalen Regierungen bürgerlich dominiert (exakter wäre zu sagen: Es gibt in keiner Kantonsregierung mehr eine rot-grüne Mehrheit. In den beiden Basel und im Jura hat keine Seite einen tatsächlichen Überhang.). Ersteres hat zuerst SRF gemerkt, die Einschränkung in den Klammern stammt vom Politologen Claude Longchamp.

Einig sind sich aber alle, dass damit in der Schweizer Politik wieder eine Art Normalzustand hergestellt wurde. Bürgerliche Mehrheiten in den Kantonen seien die Regel und nicht die Ausnahme, sagte Politgeograf Michael Hermann Anfang Woche gegenüber SRF. «Wenn die Bürgerlichen keine Fehler machen, dann gewinnen sie im Normalfall.» Der bürgerliche Block funktioniere im Moment ziemlich gut, sagte Hermann weiter. Dabei helfe, dass die allgemeine Stimmung im Land wieder etwas konservativer geworden sei.

Und trotzdem hatten in den letzten Jahren mehrere – und grosse! – Kantone eine rot-grüne Mehrheit und büssten sie dann wieder ein. Schaut man sich diese Kantone an, gibt es für jeden dieser Mehrheitswechsel eine separate Erklärung.

In Neuenburg verhalf ein Streit zwischen den Linken in der Regierung und im Parlament den Bürgerlichen zurück an die Macht.

In der Waadt machte sich Cesla Amarelle (SP) als Erziehungsdirektorin so unbeliebt, dass sie zugunsten einer Mitte-Vertreterin abgewählt wurde.

In Basel-Stadt passierte der grünen Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann dasselbe.

In Bern rauften sich die Bürgerlichen nach Jahren des Streits zusammen – und holten so den entscheidenden Sitz aus dem Berner Jura zurück, der vorher von der SP gehalten wurde.

Und Genf? Genf ist Genf. Keine weitere Erklärung.

So unterschiedlich die einzelnen Fälle sind: Für die Linke ist das eine ungemütliche Entwicklung. «Wir spüren die Verhältnisse in den verschiedenen Konferenzen der Kantone. Dort wird es schwieriger, unseren Positionen Gehör zu verschaffen», sagt SP-Co-Chef Cédric Wermuth.

Die fehlende Einflussnahme via Kantonsregierungen ist ein Teil des Problems der SP – doch nicht das ganze. Schwierig wird es für die Linke auch aus jenem Grund, aus dem sich Politologin Rahel Freiburghaus grundsätzliche Sorgen um den Föderalismus macht.

«Das berührt den Kern unseres Föderalismus»: Politologin Rahel Freiburghaus. Foto: PD

Beruflich interessiert sich Freiburghaus stark für die politische Situation in den Vereinigten Staaten und dort unter anderem für ein Phänomen, das «Preemption» genannt wird. Vereinfacht gesagt ist damit die Beschneidung der politischen Handlungsspielräume einer tieferen durch eine höhere Stufe des Staates gemeint (vereinfacht!). Sprich: Konservativ regierte Bundesstaaten heben beispielsweise Gesetze ihrer progressiv regierten Städte wieder auf. «Es ist eine vornehmlich republikanische Strategie, aber sie ist umgekehrt auch in demokratisch regierten Staaten zu beobachten», sagt Freiburghaus.

In den USA gibt es unzählige Beispiele für diese Methode. Im Klimabereich beispielsweise, bei Wahlrechten oder bei LGBTQ-Gesetzgebung. Aber Beispiele für «Preemption» sieht Freiburghaus eben auch in der Schweiz – und davon immer mehr. Dass nun alle Kantone wieder bürgerlich regiert werden, während alle grossen Städte in linker Hand sind, verstärke diesen Trend noch.

Stadt gegen Land in Zürich

Besonders gut ist «Preemption» in Kantonen wie Zürich zu sehen, wo die Mehrheitsverhältnisse in den Städten und auf dem Land diametral unterschiedlich sind. Bürgerlich dominierte Kantonsregierung, links regierte Städte (Zürich und Winterthur). «Das ist ein echtes Problem für uns», sagt Priska Seiler Graf, Nationalrätin und Co-Präsidentin der SP im Kanton Zürich. Nicht nur würden die Städte vom Kanton oft übersteuert – die Städterinnen und Städter würden das oft nicht einmal wahrnehmen. «Die denken dann: Was interessiert uns der Kanton, wir können doch so oder so machen, was wir wollen.»

Können sie eben nicht. Als Zürich und Winterthur flächendeckend Tempo 30 einführen wollten, da lancierten die bürgerlichen Parteien im Kanton eine «ÖV-Initiative», mit der genau das kantonsweit verboten werden soll. Die Chancen der Initiative: sehr intakt. Als Zürich mit einer Behördeninitiative das kommunale Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer einführen wollte, wurde die Stadt zuerst vom Regierungsrat und danach vom Kantonsrat gebremst. Als Zürich eine wirtschaftliche Basishilfe für Sans-Papiers testen wollte, beendete der Bezirksrat das Experiment. Und und und. Die SP des Kantons führt ein ganzes Sündenregister mit solchen Beispielen.

«Wenn das so weitergeht, dann wird der Föderalismus als Labor, als Experimentierraum für die politische Schweiz verschwinden.» Politologin Rahel Freiburghaus

Die gegenteilige Perspektive hat Philippe Miauton im Kanton Waadt. Miauton ist Direktor der Waadtländer Industrie- und Handelskammer und eine der Schlüsselfiguren der Waadtländer FDP, die schwere Zeiten hinter sich hat, weil sie gleich doppelt in der Minderheit war: in der Lausanner Stadtregierung und seit 2010 auch in der Kantonsregierung. Als der Staatsrat dann – nach zwölf langen Jahren – im April 2022 nach rechts kippte, war das für Miautons Partei eine Erlösung.

Einfacher wird es für die FDP und ihre bürgerlichen Partner damit primär bei kantonalen Dossiers. «Doch auch in der Stadt Lausanne kann Rot-Grün nun hoffentlich nicht mehr so einfach durchmarschieren wie bisher», sagt Miauton, der bis 2022 im Lausanner Stadtparlament sass und seither im Kantonsparlament.

Pläne, die Stadt Lausanne durch kantonale Gesetze einzuengen, so wie das im Kanton Zürich passiert, mag Miauton zwar noch nicht erkennen – dafür sind die neuen Machtverhältnisse in der Waadt wohl auch noch zu frisch. «Doch immer dort, wo die Stadt bei Grossprojekten auf Hilfe des Kantons angewiesen ist, etwa bei Verkehrsvorhaben, können die Pläne der Stadt nun vom Kanton kritischer begleitet und korrigiert werden.»

Das Phänomen der politischen Übersteuerung lässt sich auch auf einer höheren Ebene zeigen: beim Streitthema Mindestlohn. Auf nationaler Ebene waren verbindliche Mindestlöhne bisher immer chancenlos. Darum haben in den letzten Jahren Genf, Jura, Neuenburg und Basel-Stadt auf kantonaler Ebene per Volksabstimmung Mindestlöhne eingeführt. Sie liegen zwischen 20 und 23 Franken pro Stunde.

Der Neuenburger Mindestlohn wurde 2017 sogar vom Bundesgericht für rechtens erklärt. Das hinderte die bürgerlichen Parteien nicht daran, auf nationaler Ebene gegen die kantonalen Mindestlöhne vorzugehen. Unter Federführung des Obwaldner Ständerats Erich Ettlin (Mitte) beschlossen Stände- und Nationalrat 2022, die kantonalen Mindestlöhne in gewissen Fällen per Bundesrecht zu verbieten – ein Schritt, der in der Romandie sogar bürgerliche Politiker empörte.

Preemption made in Switzerland

Der Entscheid des Bundesparlaments sei «ein Eingriff in die kantonale Kompetenz zur Ausgestaltung der Sozialpolitik», kritisierte die Regierungskonferenz der Westschweizer Kantone. Nachdem beide Kammern dem Mindestlohnverbot im Grundsatz zugestimmt haben, muss der Bundesrat nun eine entsprechende Gesetzesvorlage ausarbeiten. Preemption made in Switzerland.

Alles in allem: eine unglückliche Entwicklung, findet Rahel Freiburghaus. Werden über die verschiedenen Verwaltungs- und Regierungsstufen des Landes hinweg Ideen und Vorschläge von vornherein verunmöglicht, schmälere das den Raum für eben jene lokalen Experimente, die im besten Fall das ganze Land voranbächten. «Das berührt den Kern unseres Föderalismus», sagt die Politologin. «Als Staatsbürgerin gibt mir das zu denken.»

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

