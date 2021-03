Links-Grün setzt sich durch – So verteilt der Zürcher Gemeinderat die ZKB-Millionen 13,6 Millionen Franken für Klima, Armutsbetroffene, Kinder und Jugendliche. Die Bürgerlichen wollten mit dem geschenkten Geld Corona-Löcher stopfen. Corsin Zander

Die Zürcher Kantonalbank schenkte der Stadt Zürich zum 150-Jahr-Jubiläum 13,6 Millionen Franken. Was die Stadt damit macht, ist ihr überlassen. Foto: Sabina Bobst

Politisieren Grüne, SP und AL an der «finanzpolitischen Realität vorbei»? Oder betreiben sie «postfaktische Politik»? Das zumindest haben Përparim Avdili (FDP) und Samuel Balsiger (SVP) am Mittwochabend im Gemeinderat behauptet.

Debattiert wurde über das Jubiläumsgeschenk der Zürcher Kantonalbank. Zum 150-Jahr-Jubiläum 2019 verteilte die ZKB 150 Millionen Franken: 100 an den Kanton, 50 an die Gemeinden (lesen Sie hier mehr dazu). Die Stadt Zürich erhielt 13,6 Millionen Franken. Davon wollen Grüne, SP und AL etwas mehr als 7 Millionen Franken in Projekte für armutsbetroffene Personen investieren. Die restlichen 6,6 Millionen soll die Stadt in Projekte investieren, die dem Klima sowie Kindern und Jugendlichen zugutekommen.