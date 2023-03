Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – So vertrackt kann unser Alltagsdeutsch sein In dieser Quiz-Ausgabe wenden wir uns klassischen sprachlichen Herausforderungen und auch Helvetismen zu. Sind Sie ein Kenner, eine Kennerin? Alexandra Kedves

Durch unsere sprachliche Umwelt schlagen wir uns manchmal mit ebenso viel Anstrengung wie diese Orientierungsläuferin sich durch die Davoser Wiesen am Worldcup im Herbst 2022. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Nachdem wir uns unlängst ausführlich der Grammatik gewidmet haben, auch nach der Benennung von Satzgliedern und Wortarten gefragt haben, wie es in den höheren Schulklassen Usus ist, präsentieren wir in der aktuellen Quiz-Ausgabe einen munteren Mix. Sämtliche Fragen nach stilistischen oder grammatischen Fachbegriffen entfallen, auch die Schwierigkeiten mit den Kommata lassen wir hier aussen vor. Dafür werfen wir da und dort eine Aufgabe zum Thema Helvetismen dazwischen, tauchen also in unseren sprachlichen Alltag ein.

Das grosse Abc: Wortschatz, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln, Sprachjargons und vieles mehr – jede Woche in spielerischer Form abgehandelt.

Denn auch in diesem Bereich gibt es eine Menge zu entdecken. Dass beispielsweise das «kassenpflichtige» beziehungsweise «nicht kassenpflichtige» Medikament sprachlich nur in der Deutschschweiz Standard ist und im Online-Duden noch nicht einmal als Sonderform aufgeführt wird, war für mich eine Überraschung. Andere Themenfelder sind diesmal solche nie versiegenden Fehlerquellen wie die Wahl des richtigen Kasus, die Orthografie, Redewendungen und Sprichwörter … Mit 12 Richtigen liegen Sie schon richtig gut. Viel Spass!

