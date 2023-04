Sweet Home: 10 farbenfrohe Wohnideen – So vertreiben Sie die Langeweile Starke Farben, poppige Möbel und gute Laune: Diese schönen Knaller helfen gegen die Eintönigkeit in der Einrichtung. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Poppige Polster

Knallige Stühle am Esstisch schaffen Stil. Foto über: Bed Threads

Stühle sind mehr als bloss Sitzplätze – sie definieren Stile. Wenn an diesem Tisch klassische Stühle stehen würden, sähe die ganze Einrichtung völlig anders aus. Die Wahl der richtigen Stühle ist also eine wichtige Entscheidung. Mit solch poppigen Polstern sorgen Sie gleichzeitig für Farbe, Spass und erst noch Komfort. Dieser formschöne, ultramarinblaue Stuhl ist eine Abwandlung vom «Gropius Chair» und von Noom, einem ukrainischen Designlabel.

2 — Aufweckakzente

Farbige Einzelstücke wecken eine Einrichtung auf. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Um Farbe in eine Einrichtung zu bringen, muss man sich nicht für einen Totallook entscheiden. Ein grosser Effekt mit wenig Aufwand gelingt auch mit dem gekonnten Platzieren von Akzentstücken. Sehr schön ist das Julia von Meiss und George Tomlin in ihrer Zürcher Altbauwohnung gelungen. Sie haben Wände und Holzwerk weiss gelassen und mit einzelnen Möbelstücken wie dem ultramarineblauen «Bold Chair» sowie mit Wohnaccessoires wie bunten Kissen, Decken, Vasen und Schalen Akzente gesetzt. Ebenso helfen Kunst an der Wand, Blumen und Pflanzen. Sehen Sie die ganze Homestory hier. Und wer sich in den «Bold Chair» verliebt hat, findet ihn in vielen Farben im Schweizer Shop Edition Populaire.

3 — Kunststücke

Grüner Sessel, hellblauer Kerzenständer, rote Leuchte und bunte Vase zu neutralem Sofa. Foto: Broste Copenhagen

Dieses Beispiel zeigt nicht eine echte Wohnung, sondern eine inszenierte, welche Lust macht auf die Möbel und Wohnaccessoire der dänischen Firma Broste Copenhagen. Hier ist jedes einzelne Stück gleich wichtig und erscheint in gleicher Weise begehrenswert. Was aber dieses Foto zeigt: Selbst wenn alles von einem einzigen Brand ist, muss dadurch kein Totallook oder gar die Anmutung eines Möbelprogramms entstehen. Viele Einrichtungsfirmen kreieren unverwechselbare, starke Einzelstücke, mit denen ein interessanter Stilmix gelingen kann. Verschiedene starke Möbel und Wohnaccessoires machen hier Lust darauf, die eigene Wohnung lust- und kunstvoller einzurichten oder zu stylen.

4 — Entspannte Eleganz

Eklektischer Mix von starken Designstücken. Foto über: The Socialite Family , Valerio Geraci

In dieser Wohnung stehen zwar vorwiegend starke und farbige Stücke und doch wirkt alles fliessend und unaufdringlich. Das hat damit zu tun, dass alles selbstverständlich und in einem entspannten «Flow» zusammengestellt ist. Die Bewohner stehen zu ihrem eklektischen Stil, ganz so wie einige sich ziemlich verrückt anziehen können und trotzdem nicht wie ein Clown wirken. Stil, sei es bei der Mode oder im Zuhause, funktioniert nur, wenn dieser von Herzen kommt, die eigene Persönlichkeit reflektiert und nicht einfach aufgesetzt oder nachgemacht ist. Dann wirkt auch das Aussergewöhnliche entspannt und bekommt Eleganz.

5 — Mutiger Mix

Poppige Stühle auf geblumtem Teppich. Foto über: Inside Closet

Sie haben Lust auf poppige Möbel, lieben aber auch Blümchen, kuschlige Teppiche und Omas Kommode? Wer ganz Unterschiedliches liebt und von allem etwas möchte, braucht Mut und Stilsicherheit. Viele verschiedene Dinge können einen einzigartigen Stil ausmachen. So richtig gut sieht dies aber nur aus, wenn trotz aller Unterschiedlichkeit Verwandtschaften gepflegt werden und sich gewisse Stilelemente wiederholen. Hier sind es ganz klar die starken Farben, die dominant auftauchen und den Ton angeben.

6 — Cartoon-Glamour

Fast wie bei Micky Mouse daheim: Runder, freundlicher, knallblauer Schrank. Foto: HK Living

In den klassischen Cartoons zeigt sich vieles rund, bunt und lustig. Das hat viel damit zu tun, dass Cartoons und Comicbücher vor allem Kinder oder das Kindliche ansprechen wollen. Solche Cartoons beeinflussten auch die Pop Art, wie etwa die Bilder von Roy Lichtenstein schön zeigen. Diese Art von Form- und Farbgebung bestimmt die neuen poppigen Möbel und Wohnaccessoires. Ein sehr schönes Beispiel ist dieser Schubladenschrank in knalligem Blau von HK Living.

7 — Spielerische Coolness

Mitbewohner, die viel Freundlichkeit ins Zuhause bringen. Foto: Gustaf Westman

Ein Designer, der meisterhaft mit dieser Art von runden Formen und freundlichen Farben umgeht, ist der Schwede Gustaf Westman. Sein erstes Werk, ein wellenförmiger Spiegel, schlug ein wie ein Hitparadensong, den man nicht mehr aus dem Kopf kriegt und den man auch als Oldie noch liebt und vor sich hin summt. Darauf folgten Tische, Stühle, Wohnaccessoires und gar ein Sofa, das «Blob» heisst. Sie alle zeigen Westmans spielerischen, stilsicheren Zugang zum Wohnen. Mit seinen Möbeln und Accessoires lässt es sich gut leben – denn sie sind alle freundlich, gemütlich und total cool!

8 — Sonnenlaune

Wetterbericht: In dieser Wohnung geht die Sonne nie unter. Foto über: Historiska Hem

Auch der Tisch, der in dieser warmen, gelben Wohnung steht, ist ein Gustav-Westman-Möbel. Darauf stehen erst noch seine Tassen und Schalen. Da die Wohnung eine ziemlich dominante Wandfarbe zeigt, wurde das Möbel in einem schlichten Grau gewählt. So erzählt diese Einrichtungsgeschichte von einer strahlenden Sonne, die immer scheint, und die ein kleines graues Wölkchen – den Couchtisch – als interessanten Freund hat.

9 — Puzzle Power

Formstarke Möbel und Kunst harmonisch kombiniert. Foto über: Historiska Hem

Einrichten mit starken Einzelstücken ist wie eine Art Puzzlespiel. Man hat einzelne Teile und will diese zu einem ganzen Bild zusammenbringen. Das gelingt, wenn man mit einer Art Wiederholungseffekt spielt. In diesem Fall stehen einzelne, starke Charaktere, also Sessel und ein sonnengelbes Sofa, auf einer Teppichbühne. Der Teppich wurde in einem ähnlichen neutralen, hellen Farbton gewählt wie der des im Vordergrund stehenden «Bold Chairs». Dieser wiederum zeigt eine formale Verwandtschaft mit dem hellblauen Sessel. An der Wand hängen unterschiedliche Bilder in ähnlich schmalen Rahmen patchworkartig zusammen. Wobei sie oberhalb geradlinig platziert wurden, was wiederum das tief angebrachte Wandregal komplementiert. So entstand in diesem Raum trotz starker Stücke und Farben eine angenehme Harmonie.

10 — Schlafen im Grünen

Ein Bett so grün wie das erste Frühlingsgras. Foto: Hay

Etwas, das in fast jeder Wohnung ein bisschen stärker belebt werden könnte, ist das Bett. Auch diesem tun nämlich starke Farben gut. Stellen Sie sich vor, Sie kuscheln sich nachts in knallig grasgrüne Decken und Kissen. Da riecht man doch schon fast frischgemähtes Gras und hört Bienchen summen. Farben wecken Assoziationen und beflügeln deshalb die Fantasie. Ein guter Grund, mehr davon in sein Zuhause aufzunehmen. Diese grüne Bettwäsche ist von der dänischen Firma Hay und zum Beispiel über Connox erhältlich.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.