Ist der Meister reif für einen Achtelfinal? – So viel Erfahrung steckt im YB-Team 2018 stiegen die Young Boys euphorisiert, aber auch naiv in die Champions League. Wie die aktuelle Kampagne in Erinnerung bleibt, entscheidet das heutige Spiel gegen Atalanta. Moritz Marthaler

Von damals für heute profitieren: Hoarau (Mitte) trifft, YB schlägt 2018 Juventus Turin – Garcia (rechts) und Fassnacht (links) jubeln mit. Foto: Raphael Moser

Die Vergangenheit sitzt ganz oben, unter dem Dach. Vor den Logen des Wankdorfstadions reiht sich an den Wänden Bild an Bild: Marco Wölfli ballt seine Faust, als er auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 32 Jahren einen Penalty hält. Steve von Bergen wischt sich eine Träne aus dem Gesicht, als er 20 Profijahre mit seinem ersten YB-Tor im letzten Spiel beendet. Und Guillaume Hoarau jubelt nach seinem zweiten Tor gegen Juventus Turin, 2:1, der erste YB-Sieg in der Champions League.

Die Meilensteine aus der Vereinsgeschichte kommen ohne die Körnung aus grauen Vorzeiten daher, der Aufschwung der Young Boys zum Branchenprimus verleiht ihrer Ahnengalerie eine erfrischende Aktualität. Das nächste Kapitel, die nächste Stufe, auch das zeichnet die Dynastien eines Seriensiegers aus. Und als das durch zuletzt vier Meisterprüfungen gestählte YB am 14. September mit 2:1 gegen Manchester United gewann, rückte urplötzlich eine nächste Errungenschaft ins Zentrum: die Qualifikation für einen Champions-League-Achtelfinal.