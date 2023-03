Ausgaben von 35 Millionen – So viel lässt sich GC das Mittelmass kosten Die chinesischen Besitzer von GC verlieren viel Geld und leisten sich trotzdem einen Ersatzspieler für 500’000 Franken. Sie müssen endlich sagen, wie es weitergeht – falls es weitergeht. Thomas Schifferle

Anfang Woche reiste Bill Pan aus der Schweiz ab und flog zurück nach China. Der Abgesandte des chinesischen Milliardenkonzerns Fosun verliess Zürich mit drängenden Fragen. Doch was wird er den Besitzern an Erkenntnissen übermitteln, die er von den Grasshoppers gewonnen hat? Wird er ihnen raten, weiterzumachen? Oder doch auszusteigen, weil das Engagement keinen Sinn macht?

Einen Monat weilte Pan in Zürich, nachdem Sky Sun als Präsident seinen Rücktritt erklärt hatte. Er war in seiner Funktion als Zuständiger für den Sportbereich bei Fosun hier: um alles zu prüfen, um sich Eindrücke zu verschaffen, um Gespräche zu führen, in erster Linie mit András Gurovits, dem interimistischen Präsidenten. Nur öffentlich geredet hat er nie, auch wenn ihm nachgesagt wird, er sei offener und weltgewandter als Sun.

Ums Geld geht es in dieser Sache, um was sonst? Pan soll überrascht gewesen sein, als er feststellte, wie hoch die Kosten im Campus in Niederhasli sind. Wenn das so wäre, würde sich die Frage stellen, ob denn in China keiner die Bücher genau angeschaut hat und ob sich Sun mehr herausgenommen hatte, als ihm zugestanden wäre.

Als die Swiss Football League im vergangenen April die Finanzzahlen für das Fussballjahr 2021 veröffentlichte, gab es Angaben zu allen Clubs – ausser einem, den Grasshoppers. Sie blieben aussen vor, weil sie sich nicht um einen Platz in einem europäischen Wettbewerb beworben hatten. Trotzdem dringt das eine oder andere aus sicherer Quelle nach aussen.

Die Wunde in der Fanseele

Das Problem der Grasshoppers ist seit jeher, dass sie viel zu viel ausgeben. Das tun sie auch in den bisher drei Jahren unter chinesischer Führung, und darum sind die Zahlen weiterhin tiefrot. Im ersten Jahr der neuen Zeitrechnung, in der Challenge League, fehlten 4 Millionen Franken, im zweiten waren es schon 11, und jetzt, im dritten, sollen es gar noch mehr sein. Rechnet man den Übernahmepreis von 8 Millionen hinzu, wird Fosun, genau genommen die Champion Union HK Holding Limited, bis im kommenden Sommer um die 35 Millionen für GC ausgegeben haben – für ein kleines Abenteuer und viel Mittelmass.

35 Millionen mögen nicht viel sein für einen Konzern dieser Grössenordnung, aber die Frage stellt sich für sie gleichwohl: Wieso 35 Millionen ausgeben, wenn man selbst 90 Milliarden an Verbindlichkeiten hat und die Trendwende in Zürich nicht in Sicht ist?

«Dass wir weiterhin kein neues Stadion haben, ist ein grosses Problem», sagt Andràs Gurovits, er ist der Schweizer Vertreter im noch zweiköpfigen Verwaltungsrat von GC und nach Suns Abgang der interimistische Präsident. Der überstürzte Abbruch des Hardturms im Dezember 2008 hat GC seine Heimat genommen, es ist eine Wunde in der Seele der Fans. Den Letzigrund als Heimstadion haben sie nie angenommen. Für Gurovits jedoch geht es bei diesem Thema noch um mehr als nur um das Thema Heimat, «es geht auch um Zahlen», sagt er, «ohne neues Stadion fehlen uns Einnahmen von mehreren Millionen Franken im Jahr».

GC, sprich Fosun, bricht trotzdem nicht mit der Tradition, sich ein gut entlöhntes Kader zu leisten. Um die 9,5 Millionen Franken betragen die Ausgaben für die 30 Spieler. Das ist wenig im Vergleich zu YB und Basel, die für ihre Spieler einen Betrag in der Grössenordnung von über 20 Millionen ausgeben. Aber es ist immer noch genug, um Hayao Kawabe, einer der Leihgaben der Wolverhampton Wanderers, mit 600’000 Franken zu entschädigen.

Kawabe ist damit der Spitzenverdiener, so wie es einst Ricardo Cabanas, Kim Källström oder Lucas Andersen mit jeweils 700’000 Franken waren. Cabanas stand mit jeder Faser für GC, und der Schwede Källström war der letzte richtig grosse Spieler, der nach Zürich gekommen war. Mit dem Dänen Andersen dagegen profitierte ein Allerweltsspieler von einer ausgabefreudigen Führung.

Der teure Reinfall mit Li Lei

Dass der Japaner Kawabe das interne Ranking anführt, macht Sinn. Er ist der beste Spieler der Mannschaft und dazu einer der besten Mittelfeldspieler der Liga überhaupt. Trainer Giorgio Contini hat jüngst die Vermutung geäussert, dass Kawabe im Sommer nach Wolverhampton zurückkehrt und dann gleich weiterverkauft wird. «Wieso nicht für drei, vier Millionen nach Spanien?», hat Contini gesagt.

Absolut unverständlich war die halbe Million Franken für Li Lei. Der Verteidiger war von Sun aus der Heimat geholt worden, aber er brachte nicht im Ansatz das Können für die Super League mit. Nach einem Jahr und einer Einsatzzeit von 678 Minuten in Pflichtspielen wurde er Ende Februar wieder abgegeben.

Bendeguz Bolla, Amir Abrashi oder Guilherme Schettine bewegen sich im Gehaltsgefüge da, wo Li war. Bolla ist einer von drei Spielern, die von Wolverhampton ausgeliehen sind, Abrashi ist der emotionale Captain im Herbst seiner Karriere, der kürzlich einen neuen Jahresvertrag erhalten hat, und Schettine ist einer von 13 Spielern, deren Vertrag am Saisonende ausläuft.

Und weil es so viele Spieler gibt, die nach jetzigem Stand im Sommer ohne Weiterbeschäftigung dastehen, fragt sich: Was bloss meldet Pan an die Fosun-Zentrale? Rät er zum Abbruch der Übung? Auch Pan kann nicht entgangen sein, dass es die Chinesen von Fosun in drei Jahren nicht geschafft haben, die Fans für sich zu gewinnen und von sich zu überzeugen. Berechtigte Zweifel bestehen, ob ihnen das jemals gelingen wird.

«Ein Verkauf steht nicht zur Diskussion», sagt Gurovits, und er sagt es, weil er bislang nie etwas anderes gehört hat aus China. «Die Besitzer sind hoch korrekt und voll dabei.» Aber ist das schon eine Garantie, dass es wirklich weitergeht? Und vor allem: mit welcher Strategie, mit welchen Absichten und Zielen?

Solange die Antworten darauf ausstehen, ist auch die Zukunft von Spielern wie André Moreira, Georg Margreitter und Petar Pusic offen. Sie alle bewegen sich lohnmässig eine Stufe unter Abrashi und Co., aber bei allen ist die Ausgangslage ganz anders.

Moreira ist der Goalie mit der schwankenden Formkurve, Margreitter der Innenverteidiger, der sportlich ans Ende der Hierarchie zurückgefallen ist, und Pusic ist neben Abrashi noch einer der wenigen, der für tiefe Verbundenheit mit GC steht. Diese Saison kommt er allerdings nicht so viel zum Einsatz, wie es seinem Talent entsprechen würde.

Wer wird CEO? Bickel?

Die Fragen gehen bei GC nicht aus. Wer wird CEO? Was ist mit dem Trainer? Seit Jimmy Berisha letzten Sommer von Sun abgesetzt wurde, gibt es keinen CEO mehr. Dass Gurovits seinen alten Bekannten Fredy Bickel zurück möchte, gilt als offenes Geheimnis. Contini hat als Trainer immer wieder auf der Kippe gestanden, zuletzt vor den Spielen in St. Gallen und gegen Winterthur. Die vier Punkte, die daraus resultierten, haben ihn im Amt gehalten.

Vor seinem Rückflug hat Pan offenbar durchblicken lassen, die Saison mit Contini beenden zu wollen. Das kann bedeuten, dass Contini sein Vertrauen gewonnen hat. Oder es kann heissen, dass sich Fosun keine zusätzlichen Kosten für einen neuen Trainer aufladen will, bevor es sich vielleicht doch zurückzieht.

Und András Gurovits? Ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf Nachrichten aus Shanghai zu warten. Bis dahin möchte er Wert auf eine Feststellung legen: «Zum Teil ist die Wahrnehmung uns gegenüber einseitig. Wir haben Ruhe auf dem Campus. Wir funktionieren. Wir sind da. Wir haben einen Schweizer Sportchef, einen Schweizer Marketingchef, einen Schweizer Trainer und einen interimistischen Präsidenten, der Schweizer ist. Wir haben also Swissness.»

