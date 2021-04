Live-Tracking des Osterverkehrs – So viele fahren jetzt in den Süden Freie Fahrt oder Stossverkehr? Verfolgen Sie den Osterverkehr auf der Nord-Süd-Achse mit diesen Live-Grafiken. Mathias Born , Svenson Cornehls

Wer Ostern im Süden verbringen will, braucht starke Nerven. Jedenfalls in normalen Zeiten, wenn sich die Autos vor dem Gotthard und dem Lötschberg stauen und wenn man in Zügen keine Sitzplätze mehr findet. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus?

Viele Leute dürften nach der langen Bleiben-Sie-zu-Hause-Zeit das Verlangen nach einer Reise haben. Allerdings ist die Weiterfahrt über die Landesgrenze wegen der Pandemie und der Reisebeschränkungen schwierig. Und Durchreisende aus dem Ausland wird es nur wenige geben. Trotzdem oder gerade deswegen: Die Tessiner Touristiker rechnen für Ostern mit einem Grossansturm .