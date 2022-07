Freundschaftsserie: Umfrageresultate – Können Frauen und Männer eng befreundet sein? Die Antwort darauf und weitere Resultate unserer Umfrage in der Leserschaft zum Thema Freundschaft. Philippe Zweifel

Nur gute Freunde? Meg Ryan und Billy Crystal in «When Harry Met Sally». Foto: PD

In Buchhandlungen türmen sich die Ratgeber über Freundschaften, Wissenschaftler beleuchten das Thema mit Studien, ein Resultat lautet etwa: Freundschaften machen das Leben gesünder und länger. Weil Freundschaften in allen möglichen Formen und Konstellationen vorkommen, beleuchten wir das Thema mit einer Serie, in der Fachleute zu Wort kommen.