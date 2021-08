Hochwasserkatastrophe in Deutschland – «So was kann man nicht beschreiben» Wolfgang und Sigrid Schurtz stehen vor Trümmern: nur der Kater und tropfnasse Erinnerungen bleiben. Über die Reste eines Lebens in ein paar Plastiksäcken. Elisa Schwarz

Wolfgang und Sigrid Schurtz brauchen eine neue Wohnung – nur gibt es keine mehr in Bliesheim. Fotos: Elisa Schwarz

Vielleicht wäre es leichter, wenn einfach nichts mehr da wäre. Wenn er hier nicht sitzen müsste in dieser feuchten Hitze, vor ihm ein Plastiksack, darin der modrige Rest seines Lebens, Fotos, Bücher, die Abi-Zeitung seiner Tochter, «abi 20», die zwei Nullen hat der Schlamm weggefressen. Wolfgang Schurtz streicht mit den Fingern über die Palme auf dem Cover, sagt, wenn man’s wegwischt, dann geht’s, und während er den Dreck wegwischt, zerfällt das Papier unter seinen Fingern.

Das Gröbste haben sie schon weggeschafft, die Helfer, die kamen, als der Schlamm noch an den Hauswänden klebte wie braune Farbe. Sie schleppten das Sofa vor die Tür, auf dem der Kater so gerne schlief, den Schrank, auf dem die Porzellanpuppe der Grossmutter sass, bevor sie fiel und ihr Gesichtchen zerbrach. Die Helfer trugen Handschuhe und ein steifes Lächeln, und als sie die völlig zerstörte Weihnachtspyramide mit den Engelsfiguren aus dem Keller holten, schaute Wolfgang Schurtz dann doch mal kurz weg. Vielleicht war das der Moment, in dem sein Zuhause aufhörte, sein Zuhause zu sein.