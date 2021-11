COP26 in Glasgow – So weibelt die Schweiz in Glasgow für strenge Klimaverträge Mit Klimaschutzprojekten im Ausland will die Schweiz einen Teil ihrer CO₂-Emissionen kompensieren. Simonetta Sommaruga spricht von einer Pionierrolle. Doch die Strategie ist innenpolitisch umstritten. Martin Läubli Stefan Häne

Umweltministerin Simonetta Sommaruga mit Boris Johnson in Glasgow. Foto: Twitter/Simonetta Sommaruga

Umweltministerin Simonetta Sommaruga ist am Donnerstagmittag in Glasgow auf Werbetour gewesen. Vor den Medien, flankiert von Ministern mehrerer Partnerstaaten, erklärte sie der Welt, dass die Schweiz im Emissionshandel am Sonderweg festhalten wolle – unabhängig davon, wie die Verhandlungen in Glasgow ausgehen werden.

Bilaterale Verträge sollen es unserem Land ermöglichen, CO₂-Einsparungen, die ein Klimaprojekt im Ausland erzielt, an unser eigenes Klimaziel bis 2030 anzurechnen. Sommaruga sprach von einer «Pionierrolle» und machte sich für das Schweizer Modell stark. Es war ein Wink an die Delegierten der Klimakonferenz, die sich wenige Tage vor dem Ende immer noch nicht auf strenge Regeln, wie sie die Schweiz seit Jahren verlangt, für den Emissionshandel einigen konnten.