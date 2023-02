Datenanalyse zum Winter – So wenig Schnee gab es zu dieser Jahreszeit noch nie Eine «historische» Schneearmut sorgt bei zahlreichen Schweizer Messstationen für neue Negativrekorde. Wo die Lage besonders prekär ist und welche Ursachen der Mangel hat. Yannick Wiget

Musste den Betrieb wie viele andere wegen Schneemangels einstellen: Das Skigebiet Brambrüesch bei Chur, aufgenommen am 16. Februar 2023. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Gefühlt ist schon lange Frühling – dabei dauert der Winter meteorologisch gesehen noch einige Tage, kalendarisch betrachtet sogar noch einen Monat. Aber das sonnige Wetter und die milden Temperaturen lassen fast vergessen, dass wir uns im Februar befinden und viele Schweizerinnen und Schweizer Ferien in den Bergen machen. Trotz akutem Schneemangel.

Bei über der Hälfte der automatischen Messstationen in der Schweiz lag um diese Zeit noch nie so wenig Schnee wie heute. «Mitte Februar haben wir die mit Abstand schneeärmste Periode seit Messbeginn erlebt», sagt Christoph Marty vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF). «Aber auch den ganzen bisherigen Februar betrachtet, war die Schneedecke noch nie so dünn.»

Marty bezeichnet die aktuellen Bedingungen in den Alpen als «historisch». Gemäss den SLF-Daten war die Schneedecke in der ersten Februarhälfte meist noch ein bisschen höher als in den bisher bekannten schneearmen Wintern von 1964, 1990 oder 2007. Aber derzeit registriert ein Drittel der langjährigen Messstationen, die auf 1000 bis 2000 Metern liegen, neue Negativrekorde. Normalerweise gibt es hier um diese Jahreszeit durchschnittlich 85 Zentimeter Schnee, jetzt sind es nur 15 Zentimeter – über 80 Prozent weniger.

Betrachtet man alle automatischen Stationen (auch solche mit einer Messreihe von unter 30 Jahren), hat sogar die Hälfte rekorddünne Schneedecken. Selbst bei den wenigen Stationen auf über 2000 Metern muss man mehr als 50 Jahre zurückgehen, um so niedrige Werte im Februar zu finden. Diejenige auf dem Weissfluhjoch bei Davos (2540 Meter) verzeichnet nur rund 100 statt der üblichen 180 Zentimeter.

Weitaus prekärer ist die Situation in mittleren Lagen wie zum Beispiel in Andermatt im Kanton Uri, wo seit 1941 gemessen wird. Hier auf 1440 Metern wurden diesen Februar gleich an acht Tagen rekordtiefe Werte aufgezeichnet. Aktuell gibt es gerade einmal 20 Zentimeter Schnee – so wenig wie noch nie um diese Jahreszeit, in der eigentlich 114 Zentimeter die Regel sind.

Zahlreiche Orte sind sogar komplett schneefrei, etwa Wengen (1280 m. ü. M.), Elm (1690) und St. Moritz (1850). Dasselbe gilt für Zermatt auf 1600 Metern, wo das langjährige Mittel für diese Jahreszeit immerhin bei 66 Zentimetern liegt. Es kam auch schon vor, dass sich die Walliser Ende Februar über mehr als 1,5 Meter Schnee freuen konnten. Aber grün wie jetzt war der Wintersportort zu dieser Zeit noch nie.

Ursache des akuten Schneemangels in weiten Teilen des Landes ist unter anderem die seit Winterbeginn anhaltende Niederschlagsarmut. Ein Viertel der Messstationen hatte im Zeitraum vom 1. November bis zum 22. Februar in der Summe noch nie so wenig Neuschnee wie in diesem Jahr. Im Mittel fiel zwischen 1000 und 2000 Metern Höhe dreimal weniger Neuschnee als üblich.

Ähnlich niederschlagsarme Winter hat es zwar auch schon gegeben, heuer kommen aber noch durch den Klimawandel bedingte wärmere Temperaturen hinzu. Mehrmals kletterte die Nullgradgrenze schon über 3000 Meter. Die Wärme sorgt dafür, dass ein Teil der ohnehin schon raren Niederschläge als Regen statt Schnee fällt. Zudem lässt sie die vorhandene Schneedecke schneller schmelzen.

Dieses Wochenende werden die Temperaturen schweizweit sinken, es könnte auch schneien. Vielerorts wird der Schnee aber kaum haften bleiben, weil die Böden nicht gefroren sind. Dabei wären gerade tiefer gelegene Skigebiete darauf angewiesen. Für sie dürften schneearme Winter wie 2023 in Zukunft zum Normalfall werden. Laut Meteo Schweiz sind schneereiche Winter zwar weiterhin möglich. Langfristig gesehen wird die Schneedecke unterhalb von 1500 Metern aber kontinuierlich abnehmen.

Yannick Wiget ist Datenjournalist. Er arbeitet im Interaktiv-Team der Redaktion Tamedia. Zudem leitet er die Arena-Faktenchecks und gibt Kurse für digitales Storytelling. Mehr Infos @yannickw3

Fehler gefunden?Jetzt melden.