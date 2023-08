Neues Datenschutzgesetz ab September – So werden die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer gestärkt Behörden, Vereine und Unternehmen werden mit dem neuen Datenschutzgesetz in die Pflicht genommen und Kundinnen und Kunden besser geschützt. Das sollten Sie wissen. Bernhard Kislig

Was ändert sich mit dem revidierten Gesetz?

Der Bundesrat will mit dem neuen Gesetz Konsumentinnen und Konsumenten besser vor dem Missbrauch persönlicher Daten schützen. Dafür sieht das totalrevidierte Datenschutzgesetz, das Anfang September in Kraft tritt, eine Reihe neuer Bestimmungen vor. So erhält unter anderem der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte mehr Kompetenzen. Neu kann er etwa bei einer Verletzung von Vorschriften verfügen, dass eine Datenbearbeitung angepasst oder gar abgebrochen wird. Auch eine Vernichtung von Personendaten kann er durchsetzen.

Bei Verfehlungen drohen neu Bussen von bis zu 250’000 Franken, bisher waren es bloss 10’000 Franken. Haftbar sind grundsätzlich die verantwortlichen Angestellten und nicht das Unternehmen. Zuständige Angestellte sollten sich deshalb gut absichern, indem sie für die Datenschutzregelung die Zustimmung von Vorgesetzten einholen. Der Betrag mag angesichts des Bussenrahmens der EU von bis zu 20 Millionen Euro gegen Firmen sehr bescheiden erscheinen. Manche Fachleute gehen aber davon aus, dass die Wirkung grösser ist, wenn sich Bussen und Strafverfahren gegen einzelne Manager anstatt gegen ein Unternehmen richten.

Welche Folgen hat dies für Konsumentinnen und Konsumenten?

Konsumentinnen und Konsumenten sollen sich einfacher wehren und Transparenz herstellen können. Die neue Gesetzesgrundlage wird also insbesondere im Streitfall gewisse Vorteile bringen. Abgesehen davon werden Nutzerinnen und Nutzer aber wenig direkte Auswirkungen spüren.

Vereinzelt wird es einfacher: So müssen kritische Personen nicht mehr komplizierte Einstellungen ändern, um auf einer Website eine datenschutzfreundliche Auswahl zu treffen. Das neue Gesetz verpflichtet Anbieter, die Voreinstellungen bereits auf das notwendige Mindestmass zu beschränken. Das gilt allerdings nur, wenn überhaupt Einstellungen möglich sind. An den Hinweisen für Cookies, die auf Websites weggeklickt werden können, ändert sich jedoch nichts. Viele Firmen richten solche Hinweise ein, obwohl das nach Schweizer Recht gar nicht nötig wäre – zum Ärger mancher Kundinnen und Kunden.

Anders ist das bei Unternehmen, Behörden und Vereinen. Ohne Datenbearbeitung läuft heute nur noch wenig – entsprechend weitreichende Folgen hat die neue Rechtsgrundlage. Verschiedene Fachleute für Datenschutzrecht berichten derzeit von unzähligen Anfragen verunsicherter Organisationen, die quasi in letzter Minute ihre Bestimmungen aktualisieren wollen. Denn die Frist für die Umsetzung läuft Ende August ab.

Wie können sich Betroffene wehren?

In einem ersten Schritt müssen Nutzerinnen und Nutzer in der Regel selber aktiv werden und bei Hinweisen oder einem Verdacht auf Missbrauch von zuständigen Unternehmen, Behörden oder Vereinen die Herausgabe ihrer Daten verlangen. «Dort, wo Daten verarbeitet werden, besteht Anspruch auf Transparenz», sagt Martin Steiger, Anwalt und Experte für Recht im digitalen Raum.

Dieser erste Schritt ist nicht schwierig. So stellt der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte auf seiner Website einen Musterbrief als Word-Dokument zum Download zur Verfügung. Und der Verein Digitale Gesellschaft stellt im Internet ein Tool für spezifische Schreiben zur Verfügung, das sich unter den Stichworten «Generiere dein Datenauskunftsbegehren» online leicht finden lässt. Dieser Generator stellt sogar eine grosse Zahl an Kontaktadressen zur Verfügung. Damit können Interessierte etwa beim Nachrichtendienst, bei der Polizei oder bei beliebigen Organisationen rechtlich verbindlich Auskünfte anfordern.

Handlungsbedarf besteht, wenn die Daten fehlerhaft sind oder wenn eine Organisation keine oder nur teilweise Daten herausrückt. Fehlerhafte Daten können in erheblichem Ausmass nachteilige Folgen haben. Ordnet etwa ein Inkassobüro einer Person fälschlicherweise eine pleitegegangene Firma zu, so fliesst diese Information in Datenbanken ein, die zur Bonität von Privatpersonen Auskunft geben. Als Konsequenz ist denkbar, dass bei Onlinehändlern nichts mehr auf Rechnung gekauft werden kann oder dass ein Kreditkartenanbieter eine Karte verweigert.

Bei Konflikten können sich Betroffene an den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten wenden. Neu kann dieser schon im Einzelfall intervenieren (Lesen Sie hier das Interview). «Bisher war das nur bei einem Systemfehler und mit einer grossen Zahl von Betroffenen möglich – das war selten der Fall», sagt Steiger.

Schliesslich haben Betroffene die Möglichkeit, Schritte nach Strafrecht oder Zivilrecht einzuleiten. Obwohl es neu mehr Straftatbestände gibt, sind die Hürden für eine Verurteilung bei einem Strafverfahren laut Steiger jedoch hoch.

Welche Warnsignale deuten auf Verstösse hin?

Liegt auf der Website oder in der App eine aktuelle Datenschutzerklärung vor? Wenn nicht, ist Skepsis angebracht. Denn gemäss neuem Gesetz müssen Anbieter als absolutes Minimum informieren, wofür sie Daten bearbeiten und welche Rechte die Nutzerinnen und Nutzer haben, wie Anwalt Martin Steiger erläutert.

Verdächtig ist auch, wenn Kontaktangaben fehlen oder nur ansatzweise vorhanden sind. Es darf erwartet werden, dass Kundinnen und Kunden wissen, wer hinter einem Angebot steht.

