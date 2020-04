Wieso will der Regierungsrat Kitas und Tagesfamilien unterstützen?

Kitas und Tagesfamilien haben das Problem, dass viele Eltern die ausserfamiliären Betreuungsangebote nicht mehr oder nur noch teilweise nutzen. Die Zürcher Regierung will nun sicherstellen, dass diese Angebote nach der Corona-Pandemie weiterexistieren, wie sie am Donnerstag mitteilt. Die rund 20’000 Betreuungsplätze in den Kitas im Kanton Zürich sind seit Mitte März durchschnittlich nur noch zu 30 Prozent ausgelastet, die rund 400 Plätze in Tagesfamilien noch etwa zur Hälfte. Die finanziellen Ausfälle werden nun von Kanton und Gemeinden zu mindestens 80 Prozent übernommen – je zur Hälfte. Gemeinden können freiwillig mehr Ausgleich leisten. Das macht die Stadt Zürich bereits, die die Schäden zu 100 Prozent übernimmt. Die neue Regelung gilt rückwirkend auf den 16. März.