Nach der Erkältung – So werden Sie schnell wieder gesund Kennen Sie das Zombie-Feeling nach einer überstandenen Erkältung? Hier sind 10 Tipps, um wieder zu Kräften zu kommen. Silvia Aeschbach

Mein Herz klopft wie wild. Schon nach den ersten paar Stufen fühlen sich die Beine wie Gummi an und kalter Schweiss bricht aus. Und dabei bin ich noch nicht mal im 1. Stock. Ich fühle mich wie ein Zombie, der gerade von den Toten auferstanden ist. Hinter mir liegt eine schwere Erkältung mit allem, was dazu gehört. Seit drei Tagen bin ich fieberfrei. Richtig gesund bin ich noch nicht, aber auch nicht mehr krank; ich bin rekonvaleszent. In der Medizin ist die Rekonvaleszenz die Phase nach einer Krankheit, in der der Körper wieder gesunden soll. Daher kommt auch der lateinische Ausdruck «rescendere» – stark werden. Oft wird diese Zeit aber unterschätzt, und vom Körper wird, kaum ist das Fieber weg, sofort wieder ein Einsatz gefordert. Doch meist braucht der Körper für die Erholungsphase nochmals gleich viel Zeit wie die Erkrankung gedauert hat.

Jetzt Ferien, das würde guttun. Entspannen, genesen, umsorgt werden. Allerdings schwierig, wenn man voll im Berufs- und Familienalltag integriert ist. Und der Arbeitgeber erwartet, dass, wenn man zurück an den Arbeitsplatz kommt, wieder voll einsetzbar ist.

Woher aber kommt diese Schwäche? Ich hatte ja keine Grippe, «nur» eine Erkältung. Gut, ich bin viel gelegen, so habe ich Muskelkraft und Kondition verloren. Fakt ist, ich habe viel Energie investiert, um die Krankheit zu bewältigen. Während einer grippalen Erkrankung arbeitet das Abwehrsystem des Körpers auf Hochtouren. Es versucht mit allen Mitteln Viren, Bakterien und Keime aus dem Körper hinaus zu manövrieren. Dies geschieht mit Hilfe verstärkter Schleimproduktion, Fieber und/oder Husten. Ist dieser Prozess beendet, kommt die Zeit der Rekonvaleszenz.

Als Kind mochte diesen Zustand sehr. Nach dem Kranksein noch ein paar Tage umsorgt zu werden, tat gut. Gegen etwas Fürsorge hätte ich auch heute nichts. Aber als Erwachsene muss man halt meistens selber schauen, dass es einem wieder gut geht. Heilpraktikerin Elke-Maria Müller aus Winterthur weiss Rat.

Die besten Hausmittel:

Nehmen Sie sich Zeit! Wenn Sie keine Lust auf den Alltag haben, ziehen Sie sich, wenn immer möglich, zurück. Schlafen Sie viel. Im Tiefschlaf kann sich der Organismus am besten erholen. Sobald man kein Fieber mehr hat, tut frische Luft gut. Spaziergänge ja, Fitness und Sauna nein. Falls man noch keinen Appetit hat, ist leichte Kost, wie frisch gepresste Säfte, geriebener Apfel, auch Porridge, ein wunderbares Kräftigungsmittel. Vitamin C ist ein hervorragender Infektionsschutz, zum Beispiel in Form von Sanddornsaft. Ältere, sehr geschwächte Menschen oder Kinder mit zarter Konstitution profitieren vom aufbauenden Schlehensirup. Ginseng stärkt das Immunsystem. Weissdorntropfen oder -tabletten wirken bei älteren Menschen herzstärkend. Bekannt ist auch, dass Bitterstoffe, vor allem Amara aromatica, also Bittermittel mit ätherischen Ölen, den Sympathikotonus erhöhen; genau das Richtige also, wenn man unter allgemeiner Erschöpfung leidet. Auch eine Leberentgiftungskur hilft rasch wieder auf die Sprünge, zum Beispiel mit Mariendisteltropfen. In der Aromatherapie haben sich zur Kräftigung Rosmarin oder Bergamotte bewährt (Vorsicht: nur Qualitätsprodukte nehmen!). Einfach öfters am Fläschchen schnuppern. Nach einer Bronchitis: drei Esslöffel Ingwer-Pulver werden in 1/2 Liter heisses, aber nicht kochendes Wasser eingerührt. Dann weichen Sie darin ein mehrfach gefaltetes Baumwolltuch ein, drücken es aus und legen es auf die Brust. Darüber decken Sie ein trockenes Baumwolltuch. Darauf legen Sie eine Gummiwärmflasche. 45 Minuten einwirken lassen. Kneippen: kaltes Wasser stärkt das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte des Körpers. Wassertreten, Beingüsse oder Armbäder können das Immunsystem wieder in Schwung bringen. Füsse warm halten. Warme Fussbäder und Ölmassagen sorgen für eine gute Durchblutung.

