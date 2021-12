Tipps der Digital-Redaktion – So werden Sie zum Homeoffice-Profi Was Sie zum Thema Ausrüstung, Browser, Videokonferenzen und Sicherheit wissen müssen: die grosse Übersicht für alle, die immer noch oder erneut von zu Hause aus arbeiten. Matthias Schüssler

Übersichtlichkeit schaffen: Ein grosser Bildschirm macht das Arbeiten zu Hause angenehmer. Foto: Getty Images

Ausrüstung und Hardware

Je länger die Empfehlung zum Homeoffice dauert, desto weniger akzeptabel ist es, mit einem Gerät zu arbeiten, das sich bezüglich Leistung nicht auf der Höhe der Zeit befindet. Der Beitrag «Tipps für das neue Arbeitsgerät» gibt Hinweise, wie Sie einen Computer auswählen, der sowohl den beruflichen als auch den privaten Anforderungen Rechnung trägt. Zu ergänzen ist, dass es derzeit Lieferengpässe für viele Komponenten gibt. Wer seinen neuen Computer dringend benötigt, sollte vorab Rücksprache mit dem Händler nehmen, damit das Arbeitsgerät innert nützlicher Frist zur Verfügung steht.

Da der kleine Laptop-Bildschirm nicht das Nonplusultra für lange Arbeitstage ist, ziehen Sie einen externen Monitor in Betracht. Was dabei zu berücksichtigen ist, beschreibt der Beitrag «Warum Sie einen zweiten Bildschirm installieren sollten».

Tablets und Smartphones einsetzen

Die Diskussion, ob ein iPad oder ein Tablet das bessere Werkzeug für ernsthaftes Arbeiten ist, wollen wir an dieser Stelle nicht führen. Stattdessen verweisen wir lieber auf den Beitrag «So geht ernsthaftes Arbeiten mit dem iPhone oder dem iPad»: Er erläutert, mit welchen Methoden Apples Mobilgeräte deutlich produktiver und effizienter werden.

Wer das iPhone oder ein iPad für ernsthaftes Arbeiten nutzen will, muss sich mit den Tücken der Dateiverwaltung auskennen. Video: Matthias Schüssler

Wenn das iPad einen Laptop oder einen Computer ersetzen soll, dann lohnt es sich auf alle Fälle, es mit einer drahtlosen Maus zu benutzen. Die Hinweise, wie das problemlos gelingt, liefert der Beitrag «So wird das iPad richtig produktiv».

Sicherheit und Software

Für die Arbeit zu Hause muss erstens die Sicherheit gewährleistet sein. Zweitens sollten Sie sich so organisieren, dass Ihre persönlichen Daten und Dokumente den geschäftlichen Dingen nicht in die Quere kommen. Welche Massnahmen dabei helfen, erklärt der Beitrag «Sicher und entspannt im Homeoffice».

Falls für Ihre Arbeit der Browser eine zentrale Rolle einnimmt, beachten Sie den Beitrag «So behalten Sie den Überblick im Browser»: Er erklärt, welche Möglichkeiten es gibt, die Fenster und Websites so anzuordnen, dass Sie alle nötigen Informationen im Blick haben und durch nichts abgelenkt werden.

Wir empfehlen, für die Arbeit zu Hause erstens richtige Hosen und Socken anzuziehen und sich zweitens an einen Tisch zu setzen. Foto: Getty Images

Microsoft hat bei seiner Bürosoftware einige Funktionen nachgerüstet, die für die Zusammenarbeit über die Distanz nützlich sind. Wie Sie diese zweckdienlich einsetzen, erfahren Sie im Beitrag «Office 2021 macht die Zusammenarbeit leichter».

Kameras und Videoconferencing

Eine der Errungenschaften der Pandemie besteht darin, dass wir dabei sind, zu ausgekochten Videoconferencing-Profis zu avancieren. Auch für diesen Bereich haben wir eine Reihe von Tipps in petto: Welche Programme es gibt, um sich per Kamera zu unterhalten, erfahren Sie unter «Die beste Software für Kommunikation per Kamera». Wenn die Vertraulichkeit der Gespräche das wichtigste Kriterium ist, finden Sie Ratschläge im Beitrag «Videokonferenzen mit dem maximalen Privatsphären-Schutz».

Wie Sie Kamera, Perspektive, Licht, Ton und Internetverbindung für die virtuellen Konferenzen optimieren, erklärt Kollege Rafael Zeier in seiner Anleitung «So sehen Sie an Videokonferenzen nicht wie der letzte Depp aus».

Die Perspektive der Laptop-Kamera ist meist nicht sehr vorteilhaft. Foto: Anna Shvets (Pexels)

Falls Sie mit perfektem Videobild aufwarten möchten, verbinden Sie eine Foto- oder Videokamera mit Ihrem Computer. Dazu verwenden Sie einen Adapter wie den HDMI-Capture-Adapter von Sandberg, der in unserem Gadget-Geschenktipps vorgestellt wird. Um wie ein Fernsehregisseur mittels Software zwischen mehreren Kameras oder Videoquellen umzuschalten, verwenden Sie eine Software wie Manycam oder OBS Studio.

Last, but not least: Wie Sie die Work-Life-Balance perfektionieren

Die Tipps im Beitrag «So werden Sie zur Vorzeige-Arbeitskraft» geben wir mit einem Augenzwinkern weiter, zumal wir nicht dazu anstiften wollen, im Homeoffice auf der faulen Haut zu liegen. Trotzdem: Sie finden hier Kniffe und Methoden, mit denen Sie den Anschein erwecken, zu Hause fleissig zu sein – selbst wenn Sie sich zwischendurch eine kreative Auszeit gestatten.

