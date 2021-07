Die Euphorie ums Nationalteam – So wie jetzt sollte es immer sein Die Nationalmannschaft hat ein ganzes Land euphorisiert – es wird ihre schwere Aufgabe sein, den Geist des Sommers 2021 zu bewahren. Vorneweg muss dabei Vladimir Petkovic gehen. Thomas Schifferle

Nur als Einheit geht es: Nationalcoach Vladimir Petkovic (im Zentrum) als Einheizer vor dem Elfmeterschiessen gegen Spanien. Foto: Anton Vaganov (AP)

Hunderte von Fans versammeln sich beim Flughafen in Zürich. Wahrscheinlich sind es auch viel mehr, weil immer mehr kommen und kommen. Sie schreien «Sommer!», «Xhaka!» und «Shaqiri!» und wollen nur eines: Autogramme. Die sind im Wert gestiegen in den letzten Tagen. So ist das eben im Fussball. Da kann es schnell gehen. Nach unten. Und wie jetzt auch nach oben.

Es ist Samstag, der Samstag nach dem Ende einer Reise, die auch zum Traum wurde für die Schweizer Fussballer. Bis in den Viertelfinal waren sie vorgedrungen, das erste Mal seit 1954, eine Ekstase lösten sie aus im Land, das selten mit Ekstasen in Verbindung gebracht war. Und einen Schritt standen sie vor dem Halbfinal dieser EM. Das war ihr Traum: am nächsten Dienstag gegen Italien zu spielen, und nicht irgendwo, sondern im Wembley, einem mythischen Ort des Fussballs.