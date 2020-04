Buch über städtische Natur – So wild ist Zürich «Stadtfauna – 600 Tierarten in der Stadt Zürich» verrät, was es vor der Haustür Tierisches zu sehen gibt – und wo man eine Entdeckung melden kann. Jean-Marc Nia

Wem dieses scheue Tier vor die Linse läuft hat Glück: Junges Reh in einem Garten. Bild: Ilona Imoberdorf / StadtWildTiere / zvg

Schön, wenn in Venedig das Wasser so klar ist, dass man darin Fische sehen kann und sich im Hafen von Cagliari ein Delfin zeigt. Also ein Hoch auf das Virus, das uns wieder die Natur vor die Tür holt? Nein, so weit müssen wir nicht gehen. Was wir müssen, ist einen Gang runterschalten. Und schon macht sich die Natur bemerkbar. Auch bei uns. Seit der Lärm nachliess, hören wir doch alle die Vögel wieder zwitschern, deren Gesang sonst im Verkehrskrach untergegangen ist.