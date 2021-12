Folgen der Corona-Krise - So will der Flughafen Zürich überleben

Folgen der Corona-Krise – So will der Flughafen überleben Der Flughafen Zürich steckt in der grössten Krise seiner Geschichte. Wie geht es weiter? Antworten auf sieben drängende Fragen. Daniel Schneebeli

Corona machte es nötig: Die Maschinen mussten während des Lockdowns im März 2020 am Boden bleiben. Foto: Urs Jaudas

In der Corona-Sprache könnte man sagen: Der Zürcher Flughafen befindet sich seit bald zwei Jahren zwischen Isolation, Genesung und Impfdurchbruch. Am Freitag traten Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und der CEO der Flughafen Zürich AG, Stephan Widrig, vor die Medien und informierten über den aktuellen Gesundheitszustand des Patienten:

Was bedeutet die neue Virusvariante Omikron für den Flughafen?

Das hängt davon ab, wie sehr der Reiseverkehr eingeschränkt wird und wenn ja, wie lange. Stephan Widrig appellierte eindringlich an den Bundesrat, «verhältnismässig» zu bleiben und keine pauschalen Reiseverbote zu verhängen. Man sei heute viel weiter als vor einem Jahr, habe Zertifikate, Impfungen und kenne die Wirkung des Virus viel besser. Widrig plädierte bei steigenden Zahlen wie heute für eine verschärfte Testpflicht. Der Flughafen ist für 2022 von einer schrittweisen Erholung ausgegangen. Das sei nun mindestens fürs erste Quartal sehr infrage gestellt, sagte Widrig. Seit Anfang November sinken die Passagierzahlen am Flughafen massiv, obwohl wieder vermehrt Flüge in die USA und nach Asien möglich sind.