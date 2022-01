Der Trick mit den «Tourismuszonen» – So will die Finanzdirektorin das Sonntagsverkaufsverbot umgehen Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh holt Hilfe bei FDP-Kollegen im Tessin und in Luzern. Gemeinsam fordern Sie vom Bundesrat «Tourismuszonen» für ihre Städte. Lorenzo Petrò

Will auf den Freizeittourismus und Sonntagsshopping setzen, weil Videocalls den Geschäftstourismus zum Erliegen gebracht haben: Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Foto: Sabina Bobst

In Gstaad oder St. Moritz ist es längst üblich: Touristen können dort eine neue Skiausrüstung kaufen, wenn immer ihnen nach einem Tag auf der Piste ist – auch am Sonntag. «Aber wer in der Stadt Zürich in den See springen möchte und keine Badehose dabeihat, ist sonntags aufgeschmissen», ärgert sich Carmen Walker Späh.

Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin sorgt sich aber nicht in erster Linie um die Touristen, die notfalls nackt in den See springen können, sondern um die Zürcher Geschäfte, denen wegen des Sonntagsverkaufsverbots wichtige Einnahmen entgehen.