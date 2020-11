Starke Abhängigkeit vom Ausland

Laut Dr. Andrea Engeler, Chefin des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, ist der wirtschaftliche Einbruch im Finanzsektor oder der Baubranche nicht so dramatisch wie im Gastrobereich, in der Hotelerie oder im Verkehr. «In diesen Bereichen ist der Rückgang stärker als im Schweizer Durchschnitt», sagt sie.

So liege der Rückgang in der Gastronomie im Vergleich zum Vorjahr bei 35 Prozent, während es Schweizweit 25 Prozent sei. Das liege an der enormen internationalen Vernetzung des Kantons Zürich mit dem Ausland. Kunden aus dem Ausland fallen aus. Diese Abhängigkeit sei stärker als in der übrigen Schweiz.