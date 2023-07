Open-Air-Kino für daheim – So wird aus Ihrem Balkon ein Freiluftkino Ein Open Air kann man auch daheim veranstalten. Es braucht einen Beamer, Anti-Brumm und vor allem: die passenden Sommerfilme. Gregor Schenker

Heimkino unter freiem Himmel: «Moonrise Kingdom» ist perfekt geeignet für die Dachterrasse. Foto: PD

Zürich liebt seine Open-Air-Kinos: In diesem Sommer gibts so viele Vorführungen unter freiem Himmel wie noch nie, und sie sind gut besucht. Letzthin am Filmfluss waren wir regelrecht eingeklemmt zwischen den Besucherinnen und Besuchern und dachten uns: So schön es ist, daheim hätten wir mehr Platz. Und keine Warteschlange an der Bar. Warum also nicht das Open Air nach Hause holen?