Kommunaler Verkehrsrichtplan in Zürich – So wird das Auto aus den Stadtquartieren verdrängt Die links-grüne Mehrheit hält im Verkehrsrichtplan autofreie Quartierblöcke fest. Die Juso jubeln, ihre Initiative «Züri autofrei» würde so teilweise umgesetzt. Corsin Zander

Wie hier im Glattpark in Opfikon soll es künftig in der Stadt Zürich aussehen: Im Quartier haben Fussgänger und Velofahrerinnen Vortritt. Der Autoverkehr wird rund um solche Quartierblöcke herumgeführt. Foto: Urs Jaudas

Diese Änderung ist brisant. Eine Mehrheit im Gemeinderat will die Zürcher Stadtquartiere in kleinere Quartierblöcke unterteilen. Dies hat der Gemeinderat am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr beschlossen. Innerhalb dieser Blöcke ist das Auto verboten. Nur der Zubringerdienst oder Gewerbeverkehr soll erlaubt sein – für sie gilt Tempo 20 oder 30. Vortritt haben Velofahrer und Fussgängerinnen.

Am Rande dieser Quartierblöcke soll der Individualverkehr entlang von überkommunalen Strassen durchgeführt werden. Auch der öffentliche Verkehr soll rundherum geführt werden. Wo es nötig sein soll, wäre es aber auch denkbar, Buslinien durch einen solchen Quartierblock hindurchzuleiten. Heute bestehende Kreuzungen sollen dann zu öffentlichen Plätzen umgenutzt werden, wie dies bereits am Röntgen- oder Bullingerplatz geschehen ist.