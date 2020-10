100 Fische qualvoll verendet – So wird der Birmensdorfer Güllen-Sünder bestraft Läuft Jauche aus, will die Staatsanwaltschaft von milden Strafen nichts wissen. Unachtsame Bauern werden oft zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Corsin Zander

Gelangt Gülle ins Wasser, bildet sich eine weisse Schaumkrone wie nach dem Vorfall bei Neftenbach im März 2020. Foto: Kantonspolizei Zürich

400 tote Fische bei Neftenbach und über 120 tote Fische in Birmensdorf. Die beiden Vorfälle geschahen im März unabhängig voneinander innert weniger als zwei Wochen. In beiden Fällen wurde ein Bauer während des sogenannten Umpumpvorgangs von Gülle aus einer Jauchegrube in eine andere abgelenkt und hatte dann vergessen, die Pumpe abzustellen. So lief die Grube über, und die Gülle floss in einen nahe gelegenen Bach. Die Tiere darin verendeten allesamt elend.

Bereits im September wurde publik, dass ein 24-jähriger Landwirt bei Neftenbach mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 80 Franken bestraft worden war (lesen Sie hier dazu mehr). Nun ist auch der Strafbefehl gegen den 34-jährigen Birmensdorfer Bauern rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis hat ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 110 Franken verurteilt. Der Vollzug der Strafe wird zugunsten einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Die Probezeit bei bedingten Strafen beträgt normalerweise zwei Jahre, sie wird meist dann verlängert, wenn der Verurteilte bereits eine Vorstrafe hat. Der zuständige Staatsanwalt äussert sich nicht weiter zum Birmensdorfer Fall. Bezahlen muss der Bauer zusätzlich zur Geldstrafe eine Busse von 1200 Franken und 800 Franken Verfahrenskosten.