Holzbau für Zürichs Zentrum – So wird der neue Kiosk in der Stadthausanlage 140 Architektenteams wollten ihn bauen, eines darf: Im neuen Holzgebäude zwischen Nationalbank und Bürkliplatz kommen auch zwei Züri-WC rein. Pascal Unternährer

Das Fundament besteht aus Recyclingbeton, der Hochbau aus reinem Holz: So soll der neue Kiosk beim Bürkliplatz 2026 aussehen, der 3,6 Millionen Franken kostet. Visualisierung: Schmid Ziörjen Architektenkollektiv

«Die bisherige Ausgabestelle kann die betrieblichen Bedürfnisse und Auflagen in Bezug auf Hygiene und Ökologie auf den bestehenden Flächen (…) nicht mehr erfüllen.» So beschreibt die Stadt den aktuellen Kiosk in der Stadthausanlage. Einfacher gesagt: Er ist etwas heruntergekommen.