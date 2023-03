Sweet Home: 6 Rezepte für wechselhafte Launen – So wird die Zwischensaison zum Genuss Zwischen Primeln, Schneeglöckchen, Wolken und Kälte passen diese feinen Gerichte, die Leichtigkeit und Gemütlichkeit verbinden. Marianne Kohler Nizamuddin

Mein ganzes Berufsleben lang bin ich immer der Saison voraus. Als Textildesignerin habe ich Stoffe entworfen, die erst eineinhalb Jahre später auf den Laufstegen zu sehen waren. Später als Moderedakteurin reiste ich im Winter in den Süden, um Sommerkleider für Fotostrecken zu inszenieren und im Sommer auf den Gletscher für die Skimode. Als ich in den Interiorbereich wechselte, fand Weihnachten im Hochsommer statt und Outdoormöbel wurden mitten im Winter fotografiert. Im Foodbereich schreibe ich zu Beginn des Jahres und manchmal schon vor Weihnachten über Osterfeste und Ende Sommer über Fondue. Es tut mir also leid, dass ich die Saison nicht immer genau treffe, aber meine Vorschläge, Ideen und Rezepte sind ja auch keine Befehle, sondern Inspirationen und Anregungen, auf die man dann zurückgreifen kann, wenn man Lust darauf hat, oder wenn in der eigenen Region die lokalen Zutaten auf dem Markt erhältlich sind.